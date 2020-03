Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának egyértelmű véleményét a felsőoktatási törvény módosításáról. ","shortLead":"Az egyetem üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának egyértelmű véleményét a felsőoktatási törvény módosításáról. ","id":"20200305_lex_ceu_europai_birosag_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b17d58-6df6-4d39-8318-050782d5376e","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_lex_ceu_europai_birosag_reakcio","timestamp":"2020. március. 05. 18:25","title":"CEU: Sose fogjuk hagyni, hogy a kormány teljesen kiszorítson a budapesti otthonunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4145e878-83e9-4350-8c46-31d21c478de6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadgyakorlat volt, és mi nyertünk, bár az ellenség is mi voltunk.","shortLead":"Hadgyakorlat volt, és mi nyertünk, bár az ellenség is mi voltunk.","id":"20200305_Lerohantak_a_romvarost_az_amerikai_es_magyar_katonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4145e878-83e9-4350-8c46-31d21c478de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80672e14-885e-4157-8c7a-4196cc49b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Lerohantak_a_romvarost_az_amerikai_es_magyar_katonak","timestamp":"2020. március. 05. 16:54","title":"Lerohanták a romvárost az amerikai és magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből indult, és jól mutatja a koronavírussal kapcsolatos (ál)információk terjedésének sebességét.","shortLead":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből...","id":"20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac4b1a9-987d-4764-a118-399f17f4279a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","timestamp":"2020. március. 04. 12:33","title":"Koronavírus: Az Apple társalapítójának története jól mutatja, hogyan alakul ki a pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550fcef5-af65-4de9-9fb0-eb3e365d9e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Barbie babák az öt új olimpiai sportágat – a gördeszkázást, a hullámlovaglást, a sportmászást, a karatét és a baseballt/softballt – ünneplik.","shortLead":"Az új Barbie babák az öt új olimpiai sportágat – a gördeszkázást, a hullámlovaglást, a sportmászást, a karatét és...","id":"20200304_Falat_maszik_es_boxol_az_olimpiara_keszitett_uj_Barbie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=550fcef5-af65-4de9-9fb0-eb3e365d9e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa2262-86d2-4130-abe4-7e196e0347c7","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Falat_maszik_es_boxol_az_olimpiara_keszitett_uj_Barbie","timestamp":"2020. március. 04. 15:42","title":"Falat mászik és szörfözik az új Barbie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","shortLead":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","id":"20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a60cd85-7d56-45c1-94ee-8b459c1192de","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","timestamp":"2020. március. 05. 05:25","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég a miniszterelnök fia is szerződéses bakának állt.","shortLead":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég...","id":"202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0589aea-8c69-45a9-a650-797a6acff1df","keywords":null,"link":"/360/202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","timestamp":"2020. március. 05. 15:00","title":"Egyre népszerűbb a katonásdi a fideszes családokban, Orbán Gáspár is példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","shortLead":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","id":"20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4a9ec7-a899-41a4-9b7f-17444a77b05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2020. március. 05. 08:21","title":"12 ezer náci nevét felsoroló listára bukkantak Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]