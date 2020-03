Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A második legnagyobb olasz város számos nevezetessége és a nemzetközi divatvilágban betöltött szerepe mellett gasztronómiájáról is híres. Gondoljunk csak a jól ismert és kedvelt spagetti alla Milanese-re (spagetti milánói módra) vagy a cotoletta alla Milanese-re (milánói szelet).

A járvány egyik gócpontjának számító lombardiai régió székhelyén most összefogtak a szakácsok, hogy megpróbálják oldani a pszichés félelmeket, az ellehetetlenülés rémképe okozta szorongást, amit a koronavírus okoz. A vészhelyzetben a közösség szolgálatába állították konyhai tudományukat. Az Eugenio Boer, Andrea Berton, Filippo La Mantia, Enrico Bartolini, Luigi Taglienti Michelin-csillagos séfek kezdeményezte akcióhoz mintegy 40 neves szakács, pizzasütő és cukrász csatlakozott, hogy video-receptjeiket továbbítsák az interneten (Instagramon) keresztül az otthonaikban rekedt embereknek, megkönnyítsék és kicsit szépítsék nehéz napjaikat.

Menü-összeállításaikat igyekeznek könnyen és gyorsan elkészíthető ételek receptjeiből megkomponálni, amelyekhez a legtöbb háztartásban fellelhetők az alapanyagok. De az inspiráció jegyében igényesebb, több összetevőből álló ételek sem hiányoznak repertoárjukból.

A séfek akciójuknak a Milano keeps on cooking – Milano tovább főz elnevezést adták, amit szakácskötényükön is feltüntetnek. Ennek az angol nyelvű szlogennek valójában az a célja, hogy mind többen megértsék: a szakácskötény pozitív üzenetet küld Milánónak, Olaszországnak, és az az egész világnak, jelezve, hogy a kreativitást a fertőző járvány sem állíthatja meg.

A Milano keeps on cooking projektet létrehozó séfek emellett jótékonycélú gyűjtésbe is kezdtek. Értékesítik a feliratozott szakácskötényeket, és a bevételt a koronavírus elleni küzdelemben élenjáró milánói Luigi Sacco Kórháznak adományozzák.