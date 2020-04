Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karanténból visszatérő német kancellár szerint legalább április 19-ig nem lehet lazítani a szabályokon, de ez a dátum sem biztos.","shortLead":"A karanténból visszatérő német kancellár szerint legalább április 19-ig nem lehet lazítani a szabályokon, de ez a dátum...","id":"20200403_Merkel_nem_lehet_lazitani_a_korlatozasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b78370-24fa-427a-9278-0cdc591c7323","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Merkel_nem_lehet_lazitani_a_korlatozasokon","timestamp":"2020. április. 03. 21:55","title":"Merkel: nem lehet lazítani a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek egy balesetben.","shortLead":"Többen megsérültek egy balesetben.","id":"20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943bb1b-0c88-4e58-9e4d-3eefdc835303","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2020. április. 05. 10:11","title":"Lezárták egy szakaszon a ferihegyi gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d03e60-a470-443e-9e71-a142dcd2c9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","timestamp":"2020. április. 04. 06:30","title":"Marabu Féknyúz: Home office nélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik a gépjárműadó-bevételeket, akkor mindenről az államnak kell gondoskodnia. ","shortLead":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik...","id":"20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a401a8f-b061-4a7c-9926-32b600695a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","timestamp":"2020. április. 04. 13:22","title":"Ha a kormány elveszi a gépjárműadót, akkor egy fillér nélkül maradhat sok település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van a családban, és mire vigyázzunk, ha el akarjuk hagyni az otthonunkat járvány idején? Várdi Katalin tüdőgyógyász segítségével válaszolunk néhány gyakorlati kérdésre. ","shortLead":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van...","id":"20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc81cb-7cf6-4da9-b951-018a903a0a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","timestamp":"2020. április. 04. 20:00","title":"Folyik az orrom és köhögök: most akkor koronavírusos vagyok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","shortLead":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","id":"20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10057c7a-63e0-43f4-842a-b9e147958f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","timestamp":"2020. április. 04. 14:48","title":"Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]