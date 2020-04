Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","shortLead":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","id":"20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dcc78-bb33-4069-94f2-5e68385c994c","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Emlékeznek még a Pen-Pineapple-Apple-Pen dalra? Itt a kézmosásra buzdító változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemzetközi hírű magyar biotechnológiai vállalat is van a befektetők közt.","shortLead":"Nemzetközi hírű magyar biotechnológiai vállalat is van a befektetők közt.","id":"202014_expin_gyogyszerkiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519b3fb2-f6b3-4090-a511-5174b8574152","keywords":null,"link":"/360/202014_expin_gyogyszerkiserletek","timestamp":"2020. április. 06. 10:00","title":"Gyógyszerek előállítását gyorsító eszközöket fejlesztenek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc nélküli, nyugodt alkotói légköre mellett – olvasható közös közleményükben. ","shortLead":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc...","id":"20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0f811-3735-499c-aabe-4ad914cadaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","timestamp":"2020. április. 06. 16:07","title":"Karácsony és Gulyás aláírta a megállapodást a fővárosi színházakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek között 30 könyv, számos folyóirat és egy Szent Koronáról szóló film közkinccsé tételével.","shortLead":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek...","id":"20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b475138-e7dd-4023-aefa-132d45ce8de9","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","timestamp":"2020. április. 05. 17:30","title":"Egy rakás történelmi könyvet tettek ingyen hozzáférhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője egy fiatal újságíró, aki már a negyvenes években a Szabad Néphez szeretett volna kerülni, és a történelem az ő újságolvasmány-élményeiből álló naplóján keresztül elevenedik meg.","shortLead":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője...","id":"202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87390525-3bb1-46c3-8cc4-a322749e3afb","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","timestamp":"2020. április. 06. 16:00","title":"Kulcsár István: Nem ezt ígértétek! Regénynek álcázott korrajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre figyelmeztető matricát.","shortLead":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre...","id":"20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63d5c8-4323-4412-b832-13f9ca52130f","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","timestamp":"2020. április. 07. 13:34","title":"Szabálysértési eljárást indítottak Kozma Dominik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]