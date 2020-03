Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idei Roland Garrost már el kellett tolni a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az idei Roland Garrost már el kellett tolni a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200330_Valoszinuleg_elhalasztjak_a_wimbledoni_tenisztornat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4753531-3bc5-433a-a48d-3fd0ab572e95","keywords":null,"link":"/sport/20200330_Valoszinuleg_elhalasztjak_a_wimbledoni_tenisztornat_is","timestamp":"2020. március. 30. 17:51","title":"Valószínűleg elhalasztják a wimbledoni tenisztornát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megölte újszülött gyerekét egy nő Tiszakécskén – közölte a rendőrség.","shortLead":"Megölte újszülött gyerekét egy nő Tiszakécskén – közölte a rendőrség.","id":"20200331_tiszakecske_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35a21a-8284-4b92-901a-d8e05360c39f","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_tiszakecske_gyilkossag","timestamp":"2020. március. 31. 06:53","title":"Megölte a gyerekét egy tiszakécskei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","shortLead":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","id":"20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224200be-64f6-4d7d-9dd3-bafdc9992a21","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","timestamp":"2020. március. 31. 10:59","title":"Németországban lassult a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól ismert Google is tudja.","shortLead":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól...","id":"20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6acb6d-81cb-4f3d-9993-220e5dfb1f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","timestamp":"2020. március. 30. 10:03","title":"Elmaradnak a Google idei április 1-jei tréfái a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? 