Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","id":"20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746bff28-3928-4e76-80a7-9b4a725e308b","keywords":null,"link":"/360/20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"TGM: Gyurcsány rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","shortLead":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","id":"20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34202e3a-7960-4d99-a7b2-2e67c4c4ec5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Nem a koronavírus okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként tekintenek, de az új helyzet magában hordozza a kockázatát annak is, hogy a leszakadó rétegek hátrányai várhatóan még inkább nőnek. Ebben az országos méretű kísérletben kiderül ugyanis, hogy nem a digitális oktatás jelent gondot, hanem a társadalmi problémák. ","shortLead":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként...","id":"20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa80ff31-607d-4ad9-9488-635a27b1076b","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","timestamp":"2020. április. 06. 18:00","title":"Videó: Benéztünk a családokhoz, akiknél a társadalmi kísérlet zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","shortLead":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","id":"20200406_kina_gazdasag_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5ac64-13d6-49ab-98f2-24ccba7b1462","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_kina_gazdasag_gdp","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"Tippelni is alig lehet, mi lesz a kínai gazdasággal idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a BKV járatainak csökkentése miatt, Orbán Balázs szerint emiatt gócpontok alakulhattak ki.","shortLead":"A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték...","id":"20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3361d49d-0ba2-4f31-8fe0-888f78412fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 13:45","title":"A kormány Karácsony felelősségét feszegeti a sok budapesti fertőzött miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","shortLead":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274a2eb7-7c15-4005-bba7-7ef751bd57d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 06. 21:24","title":"Intenzív osztályra került Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a47867e-ce44-4796-b13c-0b2924eda910","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt.","shortLead":"A nemzetközi járatokon az utasok 97 százaléka eltűnt.","id":"20200407_80_szazalekkal_kevesebben_utaznak_a_vasuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a47867e-ce44-4796-b13c-0b2924eda910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f0c451-5c17-4320-8ce7-de243552964e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_80_szazalekkal_kevesebben_utaznak_a_vasuton","timestamp":"2020. április. 07. 10:42","title":"80 százalékkal kevesebben utaznak a vasúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]