[{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.","shortLead":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint...","id":"20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27797b-af89-4684-914e-e85e20339cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","timestamp":"2020. április. 07. 10:23","title":"Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál jelenleg három hét leállással számolnak.","shortLead":"Állítólag több alkalmazottját is elbocsátotta a cég, a többiekre pedig fizetetlen állásidő vár. A Szamos Marcipánnál...","id":"20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68d88b3d-6b62-4466-b0eb-a43d4ea0822f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f477-f646-4f24-bb32-a7ab9d85a901","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_szamos_marcipan_leallt_alkalmazottak_helyzete","timestamp":"2020. április. 06. 11:40","title":"A Szamosnál is leállt a termelés, százak megélhetése vált bizonytalanná ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője egy fiatal újságíró, aki már a negyvenes években a Szabad Néphez szeretett volna kerülni, és a történelem az ő újságolvasmány-élményeiből álló naplóján keresztül elevenedik meg.","shortLead":"A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője...","id":"202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87390525-3bb1-46c3-8cc4-a322749e3afb","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__valosag_es_irodalom_kulcsar_istvan_nem_ezt_igertetek_regenynek_alcazott_korrajz","timestamp":"2020. április. 06. 16:00","title":"Kulcsár István: Nem ezt ígértétek! Regénynek álcázott korrajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik, alap, hogy együtt kell azt átvészelniük a közös gyerekeikkel. Az önkéntes karanténból posztoltak. ","shortLead":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik...","id":"20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4cd875-0cc9-41d4-b773-de3d4cbb3851","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 11:14","title":"Így kell ezt csinálni: Demi Moore és Bruce Willis pizsamapartit tart a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","shortLead":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","id":"20200408_bolivia_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9617-4e68-4d00-bf2c-35f1c04ac817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_bolivia_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 06:12","title":"Könnygázzal tartotta vissza Bolívia a saját polgárait a határon, nehogy hazamenjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85435901-758f-4120-8972-4c446184831b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","shortLead":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","id":"20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85435901-758f-4120-8972-4c446184831b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85667d65-b4f9-4ad1-91f4-ecdd73816fc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","timestamp":"2020. április. 07. 08:11","title":"Meghalt egy James Bond-film színésznője, Honor Blackman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel. ","shortLead":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható...","id":"20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444e5f74-db05-448f-a8ee-49668b025ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","timestamp":"2020. április. 08. 06:30","title":"A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]