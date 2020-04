Szabó Melinda, a francia válogatottal 2003-ban világbajnoki címet szerző magyar származású kézilabdázó is segíti a francia egészségügyet a koronavírus elleni harcban: Lille-ben dolgozik ápolóként – írja az Index.

Szabó korábban ápolónőként dolgozott az Indiai-óceánon, Réunion szigetén, ahol tíz éven át az intenzív gyerekosztályon volt. Miután tavaly visszaköltözött Európába a gyerekeivel, a lille-i kórházban is a gyerekosztályon kapott munkát.

„Április elején minden a feje tetejére állt, felkészültünk arra, hogy nemcsak gyerekeket, hanem felnőtteket is fogadunk az osztályunkon. Előkészítettük a koronavírussal fertőzött felnőtteknek is a helyeket. Nem mondom, hogy soha nem sírtunk, miközben gyerekeket ápoltunk és mentettünk meg. Most egészen más jellegű a kihívás, keménynek kell lenni most is. A sportmúlt abban lehet segítségemre, hogy a meccsek miatt nagy nyomás alatt voltunk, ahogy most is. Sok erőt kívánok a hazai egészségügyben dolgozóknak" – mondta a sportoló a lapnak.

A Vasas egykori magyar válogatott kézilabdázója 1998-ban szerződött Franciaországba, ott ismerte meg későbbi férjét, és mivel nem került be az 1995-ös világbajnoki ezüstérmes, sem az 1996-os olimpiai bronzérmes magyar csapatba, országot váltott. Első nagy sikerét éppen Magyarország ellen érte el a 2003-as zágrábi világbajnoki döntőben, ahol a franciák győztek. Egy évvel később vonult vissza, miután 4. helyet szerzett a csapattal az athéni olimpián.

Szabó szeptember óta edzőként is dolgozik, korosztályos csapatnál.