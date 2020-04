Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek szerint csökkenteni is kell azokat. ","shortLead":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek...","id":"20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6f0d3-e5bb-4384-b458-8fe498a4b61f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","timestamp":"2020. április. 20. 11:21","title":"Koronavírus és akciós kenyér: ezekre hivatkoznak a lefülelt brit gyorshajtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élet járvány idején sem állhat le teljesen.","shortLead":"Az élet járvány idején sem állhat le teljesen.","id":"20200420_Mar_Zoomon_is_lehet_hazassagot_kotni_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edc5e5a-d1b0-4256-a11b-ced2c8899561","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Mar_Zoomon_is_lehet_hazassagot_kotni_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 20. 08:26","title":"Már Zoomon is lehet házasságot kötni New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik, mint a földfelszín közelében.","shortLead":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik...","id":"20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ded899-706a-4548-a5e8-1fe1b74278ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","timestamp":"2020. április. 19. 18:24","title":"A magasban gyorsabban múlik az idő, mint a földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","shortLead":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","id":"20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95b0665-daac-4850-958a-3b454173532f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","timestamp":"2020. április. 20. 10:03","title":"Lefotózták Elon Musk műholdjait Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","shortLead":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","id":"20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd93d1-3e0f-402b-9efd-d3484a2520b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 12:59","title":"Ombudsmanhoz fordul a kórházak kiürítése miatt a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt gyanítják, hogy a berendezés apró nyálcseppeket szórt szét.","shortLead":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt...","id":"20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600cb96-94f6-45d6-8505-63472a588483","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","timestamp":"2020. április. 20. 12:03","title":"A légkondicionáló miatt lettek koronavírusosak egy kantoni étterem vendégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]