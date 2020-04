Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.

Az előírt feltételeknek megfelelő nyelvvizsgaközpontok mindegyike megkapta az akkreditációt az online formában szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. "A mai nappal kiadott jogosultságok alapján négy nyelvvizsgaközpontnál akár 28 különböző nyelvből tehető elektronikus vizsga. A lehetőségnek köszönhetően a fiatalok az egészségügyi kockázatok növelése nélkül juthatnak többletpontokhoz a felsőoktatási felvételi eljárásban" – írták közleményükben.

A két hete megjelent kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát annak érdekében, hogy a rendkívüli körülmények között is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége. Akkreditációjuk megfelelő kiegészítését a számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok kérelmezhették az Oktatási Hivatalnál (OH).

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton nyújthatták be az akkreditációs kérelmet, amelyet az OH soron kívül bírált el. A központoknak az akkreditációs szabályozáson túl biztosítaniuk kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához, a vizsgázók biztonságos beazonosításához szükséges technikai feltételeket is.

„Most az egészség és az élet védelme az első, de mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy a gazdaságot mielőbb talpra állíthassuk. Ezért tettük lehetővé például azt, hogy a korábban előírt nyelvvizsga nélkül is hozzájuthassanak a diplomájukhoz azok a fiatalok, akik 2020. augusztus 31-éig leteszik, vagy már letették a záróvizsgát – hiszen a kellő szakmai tudásuk már így is megvan, részt tudnak venni a gazdaság újraindításában” – mondta Schanda Tamás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára szerint a megfelelő szintű idegennyelv-tudást továbbra is fontosnak tartja a kormány, ezért döntöttek az online vizsgák lehetővé tétele mellett. „Aki úgy dönt, hogy ebben az időszakban szeretné megszerezni a tudását igazoló bizonyítványokat, biztonságos körülmények között megteheti.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok és az elérhető nyelvek listája az OH honlapján olvasható.