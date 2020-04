Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b721b94c-fdab-4c51-ae99-9b34a0ff6e12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Civil csillagászok felvételei alapján vizsgálták meg egy üstökös szétesését: az első közösségi összefogással megalkotott képeken figyelhették meg a szakértők az Atlas nevű kométa változását.","shortLead":"Civil csillagászok felvételei alapján vizsgálták meg egy üstökös szétesését: az első közösségi összefogással...","id":"20200425_atlas_ustokos_szetesese_kepek_evscope","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b721b94c-fdab-4c51-ae99-9b34a0ff6e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed235733-8185-407b-af6e-45f61e50ba83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_atlas_ustokos_szetesese_kepek_evscope","timestamp":"2020. április. 25. 12:03","title":"Darabokra hullott az üstökös, amely 2020 legfényesebbje lehetett volna – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","shortLead":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","id":"202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e87461-663d-4d7b-b479-6aa9ec8f6fff","keywords":null,"link":"/360/202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","timestamp":"2020. április. 26. 13:45","title":"MSKLC-Invest: újabb ingatlancég a kormányfői rokonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak, a többieknek egyelőre nyomuk veszett.","shortLead":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak...","id":"20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3635b19-7516-4f61-ad57-020db1c2bd0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","timestamp":"2020. április. 26. 18:11","title":"Megszökött 11 krokodilfióka egy ausztrál állatparkból, kettő strandolni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak, önmagához képes szokatlanul csendben van Warren Buffett. A Business Insider összegyűjtött néhány véleményt arról, mi lehet az oka a nagy hallgatásnak.","shortLead":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak...","id":"20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401fcd26-387a-4c05-baab-571e7d07e966","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 26. 17:18","title":"Vajon miért hallgat éppen most a befektetőpápa? A járvány és Warren Buffett csendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni védekezéshez nélkülözhetetlen arcmaszkok és gumikesztyűk egyre nagyobb számban hevernek az utcákon és mossák őket partra szemétként a tengerek. ","shortLead":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni...","id":"202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be924851-adb8-4364-b986-7ddddb29c137","keywords":null,"link":"/360/202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","timestamp":"2020. április. 26. 15:30","title":"Baj lehet a használt maszkokból és kesztyűkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha az adott terméknek a célországban van engedélye.","shortLead":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha...","id":"20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88766a-135a-49f0-a6f7-d27552c126b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","timestamp":"2020. április. 26. 12:45","title":"Kína hazai engedélyezés nélkül is exportál járványeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","shortLead":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","id":"20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2070bc-c415-4c3d-9db4-1fbfd1d9c332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","timestamp":"2020. április. 27. 06:41","title":"A koronavírus miatt síelők helyett egy sportos Audi kombi száguldott a sípályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","shortLead":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","id":"20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d314930e-5c01-4869-a5ee-7a6b9c502854","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","timestamp":"2020. április. 27. 09:39","title":"Május 1-től vége a villanyautók ingyen töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]