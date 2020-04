Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","shortLead":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","id":"20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979fe67f-a53f-48c6-9636-b8d7b782189f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","timestamp":"2020. április. 27. 14:03","title":"150 megapixeles kamerájú telefont dobhat piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív megoldásokat újabb és újabb akadályok nehezítik.","shortLead":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív...","id":"202017_apolatlanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2289c1c-9f7d-4487-8d5b-9afa2478c69c","keywords":null,"link":"/360/202017_apolatlanul","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ausztriának az ápolónőkön kívül 200 ezer ingázó kellene az ország működtetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","shortLead":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db3faa-8043-4205-907d-922589ece9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 27. 08:42","title":"A posta is kéri: használjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6005e68-bdcc-47cd-bc0e-c2bfeca94e36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első példányokat várhatóan az ősz elején vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Az első példányokat várhatóan az ősz elején vehetik majd át a vásárlók.","id":"20200428_48_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_toyota_yaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6005e68-bdcc-47cd-bc0e-c2bfeca94e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e110ff2-2b60-4d25-a58f-3e7c4703df61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_48_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_toyota_yaris","timestamp":"2020. április. 28. 07:59","title":"4,8 millió forinttól indul itthon a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","shortLead":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","id":"20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5cd83-13f6-4a4e-9846-da65f4c40656","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Öngyilkos lett egy orvos, aki koronavírusos betegeket kezelt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új gazdasági infrastruktúrára vonatkozó elemek azonban nem minden esetben szolgálják a zöld célokat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új...","id":"20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60f992-9029-4ed8-8b15-f84c32092ba5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","timestamp":"2020. április. 27. 14:56","title":"Kínában szemben áll a gazdaság újraindítása a klímacélokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások során, sőt éjszaka is, amikor alszik – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások...","id":"202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bc018-3b8c-4308-b9f0-31cdc66daa3d","keywords":null,"link":"/360/202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","timestamp":"2020. április. 27. 14:30","title":"Alvás közben bejátszották Beethovent az egyetemistáknak, másnap 18%-kal jobban vizsgáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]