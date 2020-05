Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

Los Angeles, 2020. május 6., szerda (MTI/Reuters) - Barack Obama, Lady Gaga, LeBron James és a dél-koreai BTS fiúbanda is köszönti a végzős amerikai középiskolásokat és diplomázókat a koronavírus-járvány miatt idén a virtuális térben megszervezett ceremóniákon.

A korábbi elnök, Barack Obama és felesége, Michelle Obama két különböző végzős rendezvény szónoka lesz - jelentették be kedden.

A Graduate Together (Ünnepeljünk együtt) című egyórás multimédiás ceremóniát május 16-án közvetíti számos amerikai tévécsatorna. A műsorban Obama az érettségizőket köszönti és a világjárványról is beszél nekik.

A YouTube közösségi videomegosztó portál Dear Class of 2020 (Kedves 2020-as osztály) címmel közvetíti azt a ceremóniát, amelynek házigazdája a volt first lady, Michelle Obama Reach Higher elnevezésű kezdeményezése lesz, és amelyet június 6-án lehet megtekinteni. A műsorban a Nobel-békedíjas pakisztáni Malala Juszufzai, a dél-koreai BTS együttes és Condoleezza Rice egykori amerikai külügyminiszter is ünnepli majd az Egyesült Államok-szerte végzett középiskolásokat és egyetemi hallgatókat.

A két virtuális végzős rendezvényen olyan hírességek vesznek még részt, mint a Jonas Brothers, Alicia Keys és Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója.

Március közepén bezárták az amerikai iskolákat és egyetemeket a koronavírus-járvány miatt, s a végzősök hagyományos záróünnepségeit sem lehetett megtartani az intézményekben. Donald Trump elnök áprilisban közölte, hogy tervei szerint ő május 23-án a West Point-i Katonai Akadémián köszönti majd a végzősöket.

A 2020-ban végzett középiskolásokat és diplomázókat podcastban indítja útnak tanácsaival és jókívánságaival május 15-én kéttucatnyi híresség, köztük Hillary Clinton, Jimmy Fallon, John Legend és Eli Manning is.

