Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","id":"20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca2b31-f545-4da7-b8e5-60546e04f3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","timestamp":"2020. május. 05. 13:24","title":"Letartóztatták, elmegyógyintézetbe viszik Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","shortLead":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","id":"20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3462ce-e632-46c8-9452-dd86341b6c80","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","timestamp":"2020. május. 04. 21:36","title":"Törökországban is elkezdenek lazítani a járvány miatti korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi hírek szerint már lehetett sejteni. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Debrecenbe megy, hogy a BMW vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi...","id":"20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907afbe4-ef6f-44d9-aafc-0fd12609066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 06. 15:10","title":"Nincs meg a pontos dátum, hogy mikor folytatódhat a debreceni BMW-gyár építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem...","id":"20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82310632-96a3-4ef9-9c06-d004b649f3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","timestamp":"2020. május. 05. 14:38","title":"Itt vannak a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","shortLead":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","id":"20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccef51ac-9205-478b-8a23-f0ddc35029f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","timestamp":"2020. május. 06. 06:41","title":"500+ kilométer hatótávú új kínai villanyautó jön Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel.","shortLead":"Május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon...","id":"20200505_alairas_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4895f64-77b7-4e16-868a-c27ae9494f61","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_alairas_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. május. 05. 14:52","title":"Még két napig lehet aláírni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen termékekre nőtt meg leginkább a kereslet a korlátozások idején.","shortLead":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen...","id":"20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9fb51c-f949-4abe-ac9e-af5e7fa583ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","timestamp":"2020. május. 05. 15:10","title":"Hatmilliárd forintot visz el az Erste eredményéből a törlesztési moratórium és a bankadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 373-an haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Eddig 373-an haltak meg a koronavírus miatt.","id":"20200506_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c92fa6-bf7a-4e8e-aafa-9d9374d84109","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 06. 06:38","title":"Meghalt újabb 10 beteg és 3111-re nőtt a fertőzőttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]