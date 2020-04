Cikkünk frissül.

A koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal szerint péntek reggelre átlépte a 150-et a koronavírus miatt elhunytak száma Magyarországon. 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, csütörtök óta 14-en haltak meg, ezzel az ő számuk 156-ra nőtt.

Gulyás Gergely pedig a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy szombattól újabb egy hétig meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, a polgármesterek – ahogy húsvét idején – most hétvégén is hozhatnak helyben szigorító intézkedéseket. Eldőlt az is, csak írásbeli vizsga lesz. A szabályok már meg is jelentek a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában arról beszélt a törzsi tájékoztató előtt, hogy:

a neheze még csak most jön.

Hozzátette, látja a számok felfutását, jön a tömeges járvány. A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni Orbán szerint, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe.

Az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján ott volt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is. A politikus azzal kezdte, hogy ismertette a már meghozott és bejelentett intézkedéseket. Csak írásbeli vizsga lesz, egy-két kivételtől eltekintve. Teljesértékű lesz így is az érettségi, hiába a korlátozás – mondta. Idegen nyelvből is csak írásbeli lesz, az is teljesértékű, komplex eredményt ad, hiába nem lesz szóbeli. Maruzsa kiemelte: van mód arra is, ha valaki emelt szintű érettségire jelentkezett, ezen most változtathat, és viszont is.

Rendőrök, maszkok, érettségi

Szóba hozta a biztonsági intézkedéseket is: egy teremben csak 10 fő lehet, köztük 1,5 méternek kell lennie minimum. Új helyszíneket is bevonhatnak a vizsgáztatásra, ha szükséges, az ország bármelyik közoktatási intézményének bármelyik termében lehet érettségi.

Lesznek rendőrök is az iskola körül, illetve az iskolákban, a folyosókon, nehogy csoportosuljanak a diákok.

A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél, hogy a munkába igyekvőkkel ne csoportosuljanak a diákok. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de nem lesz kötelező. Fertőtlenítenek is majd az iskolákban. Kollégiumi elhelyezést is biztosítanak azoknak, akik erre igényt tartanak, egy szobába azonban csak egy diák kerülhet majd. Ha külföldi diák érettségizne, beléphet az országba, biztosítják számára a határátlépést, és nem kerül 14 napra karanténba.

Felmerült az is, tesztelik-e az érettségikre érkezőket. Aki beteg és tüneteket produkál, az Maruzsa szerint ne menjen érettségizni, de arra nincs lehetőség, hogy a bejáratoknál teszteljék a vizsgázókat. Lesz elég felügyelő tanár? Az államtitkár szerint 6000 kolléga kell a feladat elvégzéséhez, bízik benne, hogy lesz. Ő is felügyelő tanár lesz, kéri majd a beosztását erre.

Maruzsa a ballagásról azt mondta, ezek elmaradnak, hiszen tilos nagy tömegeket vonzó rendezvényeket tartani.

A ponthatárokról is érkezett kérdés, változni fog-e ez. Maruzsa szerint a mostani érettségi rend nem indokolja azt, hogy a felsőoktatási intézmények változtassanak ezen.

63-an lélegeztetőgépen

Maruzsa után Müller Cecília országos tisztifőorvos szólt hozzánk, a friss adatokat ismertette. A 14 halottról elmondta, ez a legnagyobb esetszám egy nap alatt, van köztük olyan is, aki a Pesti úti idősotthonban hunyt el. Ebben az otthonban eddig 18-an haltak meg.

Úgy látják, gyorsult a járvány terjedése, Müller is utalt arra, amit Orbán, közelít a tömeges megbetegedések időszaka. 847 fő van kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen, az ő állapotuk súlyos.

Egy kicsit minden nap többen fertőződnek meg, mondta, bár szerinte a járványgörbe még mindig lapos. Újra szóba hozta az ágyfelszabadítást. Az összes magyarországi ágyszám 66 ezer, de ezeknek csak 65-70 százaléka van kihasználva egy időben. Orbán reggeli gondolatait idézve Müller is elmondta, a mostani 50 százalékos ágyfelszabadítás tehát csak olyan 15 százalékot jelent.

Nem minden beteget küldenek haza, van, akit máshová helyeznek át, a hazaengedésről pedig mindig orvos dönt. "Nem történhet olyan, hogy valakit hazaküldenek és ellátatlan marad." Akit mégis hazaküldenek, az kettő zárójelentést kap: egy orvosszakmait az egészségügyi állapotáról, benne tanácsokkal, gyógyszerekkel (kap minimum 3 napit), valamint egy ápolásszakmait, ebben a szükséges ellátási, ápolási teendőkkel, amit otthon el kell végezni. Aki problémákat tapasztal, jelezze, Müller is kapott már ilyet, a problémát megoldották, az eset pedig daganatos betegséggel volt kapcsolatos.

A tisztifőorvos szólt az idősotthonokban zajló vizsgálatokról is, mindent ellenőrizni fognak, "feltétlenül fontos, hogy ezekben az intézményekben minden szabályt betartsanak." De nemcsak ellenőriznek, hanem segítenek is, a kormányzat folyamatosan juttat védőfelszereléseket is ezekre a helyekre.

Helyben szigorúbb

Kiss Róbert rendőr azt mondta, a húsvéti időszakban beváltak azok az intézkedések, hogy a polgármesterek helyben szigorúbb szabályokat hozhatnak, ezért ezeket most hétvégére is bevezették. 22 ezer szabálysértési ügyben intézkedtek a kijárási korlátozás bevezetése óta.

53,4 tonna egyéni védőfelszerelés érkezett csütörtökön Budapestre Pekingből, ezeket kiszállítják a kórházakba.

A törzs tájékoztatója előtt ezeket a kérdéseket küldtük el szerkesztőségünkből:

Hány fertőzött van eddig a rendőrség és a honvédség állományában?

Vannak-e olyan gócpontok (akár települések, akár intézmények), amelyeket indokolt lenne a mostaninál jobban izolálni, és ezzel megakadályozni a fertőzés elterjedését onnan?

Sajtóhírek szerint élesítették az egészségügyi dolgozók átcsoportosításáról szóló katonai vezénylési akciótervet, amit Orbán Viktor jelentett be még április elején. Összesen hány egészségügyi dolgozót érint ez Budapesten és országszerte?

Hány orvostanhallgatót képeztek ki eddig a járványhelyzet kezelésére, és hol „vetették be” őket?

Hány önkéntes jelentkezett eddig a különböző járványügyi feladatok ellátására, és hány felajánlását vették igénybe?

Pénteki percről percre tudósításunkat ITT találja.