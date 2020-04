Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság alá vonná a polgármestereket veszélyhelyzet idejére. Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, a főpolgármester, illetve a polgármesterek csak a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával dönthetnének védelmi kérdésekben. Karácsony Gergely írásban válaszolt a hvg.hu kérdéseire.","shortLead":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság...","id":"20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada17d-3901-4eb8-b520-e008a64c0fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 14:01","title":"Karácsony: Ez a javaslat emberéletekbe is kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","id":"20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1e6af8-8c51-4164-86be-2f91b20abc91","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 14:48","title":"Von der Leyen nagyon aggódik a magyarországi helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult az NDK-beli demokratikus ellenzék. A keletnémetek inkább a Helmut Kohl kancellár vezette Nyugat-Németországra voksoltak, abban a reményben, hogy az hozza el számukra a jólétet.","shortLead":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult...","id":"202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe0b85-1455-4881-a18f-e9513f3d556a","keywords":null,"link":"/360/202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","timestamp":"2020. március. 31. 15:00","title":"Egyszer volt szabad választás az NDK-ban, és a nyugatnémet márka győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff22df3-20e6-44b5-aed3-f84966b07677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Branislav Blazicnak egy hete lett pozitív a tesztje, és öt napig volt lélegeztetőgépen. Szerbiában eddig 28-an haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Branislav Blazicnak egy hete lett pozitív a tesztje, és öt napig volt lélegeztetőgépen. Szerbiában eddig 28-an haltak...","id":"20200401_Egy_szerb_allamtitkar_belehalt_a_koronavirusos_betegsegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff22df3-20e6-44b5-aed3-f84966b07677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab831d9-2279-4b1a-a267-a2ef045897ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_szerb_allamtitkar_belehalt_a_koronavirusos_betegsegbe","timestamp":"2020. április. 01. 16:27","title":"Egy szerb államtitkár belehalt a koronavírusos betegségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több település is felbuzdult a jó példán, Szentesen is alig másfél nap alatt összedobtak egy nagyobb summát. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű sem a berendezés beszerzése, sem annak a működtetése.","shortLead":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több...","id":"20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b3c5e6-788b-4c88-a1e0-d596336a174e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 16:07","title":"Több településen hiába gyűjtenek tesztelőberendezésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben meghatározza, ki milyen feltételekkel élheti tovább az életét. Ám a kormány még gondolkodik, és a jelek szerint az ostor a legkiszolgáltatottabb munkavállalókon csattanhat.","shortLead":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben...","id":"20200402_Turesproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a8043-aa0a-4a5a-bf3a-be772df8e4b5","keywords":null,"link":"/360/20200402_Turesproba","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Orbán belengetett programjára várunk, százezreket tehet tönkre a késlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","shortLead":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","id":"20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc1e520-b57f-4068-aa60-da082af7aef7","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","timestamp":"2020. március. 31. 15:33","title":"Online kérhetnek segítséget, akik úgy érzik, nem bírják a világjárvány terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]