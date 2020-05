Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","shortLead":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","id":"20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967b94d2-2fe4-4521-8ce0-3b975efdea3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","timestamp":"2020. május. 08. 07:36","title":"Nem kapják vissza a szakrendelők az elvezényelt dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","id":"20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0a4b48-e8ca-43e5-966e-70a871e76771","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. május. 09. 07:27","title":"Négyszáz felett a koronavírusban elhunytak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemcsak a zenészek, hanem az őket segítő roadok, hangosítók is elestek a bevételük nagy részétől.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, hanem az őket segítő roadok, hangosítók is elestek a bevételük nagy részétől.","id":"20200507_koronavirus_jarvany_zeneipar_bevetel_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a45fd1-5239-44c1-9104-482a49b4dcb3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_koronavirus_jarvany_zeneipar_bevetel_segitseg","timestamp":"2020. május. 07. 12:59","title":"Magyar dj-k milliókat gyűjtöttek a zeneipari háttérembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","shortLead":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","id":"20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89b3da-04e5-4d52-9e54-b48d0b71505e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","timestamp":"2020. május. 07. 11:20","title":"Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű lett az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","shortLead":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","id":"20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a3bcc-fb19-48b3-be41-aaa7cdb13a7d","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","timestamp":"2020. május. 08. 09:48","title":"Szakított Neil Gaiman és Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky szerint az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét...","id":"20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbcc3bf-22fa-4240-a7a7-2a8cf0e0e1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2020. május. 09. 08:03","title":"Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem kapott biztonsági útmutatást a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videós tartalmakkal szeretnék felpörgetni a Spotifyt a fejlesztők, kísérletképpen három podcast-epizódhoz csatoltak mozgóképet.","shortLead":"Videós tartalmakkal szeretnék felpörgetni a Spotifyt a fejlesztők, kísérletképpen három podcast-epizódhoz csatoltak...","id":"20200507_videos_podcast_spotify","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bef0ab-ec86-42c6-966f-97f4632bc2a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_videos_podcast_spotify","timestamp":"2020. május. 07. 17:03","title":"Videós podcasttal kísérletezik a Spotify, az egész világon tesztelik a szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]