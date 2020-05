Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi a biztonsági kamerákat. A cég elmondása szerint a járókelőket meg sem próbálják beazonosítani.","shortLead":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi...","id":"20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55987e1d-361b-48f2-a57d-14fdd28abfd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","timestamp":"2020. május. 08. 13:03","title":"Egy szoftver figyeli a francia tömegközlekedőket, hordják-e a maszkjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járvány miatt függesztették fel a rendszert.","shortLead":"A járvány miatt függesztették fel a rendszert.","id":"20200508_Hetfotol_ujra_elsoajtos_felszallas_a_Volanbusznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a33964-755e-401e-8a98-6506e36f0a4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Hetfotol_ujra_elsoajtos_felszallas_a_Volanbusznal","timestamp":"2020. május. 08. 13:21","title":"Hétfőtől újra első ajtós felszállás a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","shortLead":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","id":"20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1ea439-cad2-4521-8bf5-253e35f28b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","timestamp":"2020. május. 08. 05:29","title":"Elpusztult 1500 fácáncsibe egy kigyulladt hodályban Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja az emberi méltóság védelmét – véli Techet Péter, a freiburgi egyetem tudományos munkatársa. Vélemény.","shortLead":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja...","id":"20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a9a30f-f73d-4ca4-be45-c7dd79c3094a","keywords":null,"link":"/360/20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Techet Péter: A betegségelkerülési abszolutizmus kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar mint olyan – egyszerűen semmilyen. Csak az egyes magyarok valamilyenek - figyelmeztet a HVG publicistája, aki szerint Kövér László minapi kijelentése arról, hogy ki nem része a magyar nemzetnek, tulajdonképpen a nacionalizmus korának jól ismert narratívája.","shortLead":"A magyar mint olyan – egyszerűen semmilyen. Csak az egyes magyarok valamilyenek - figyelmeztet a HVG publicistája, aki...","id":"20200507_Revesz_Sandor_Hany_magyar_fer_el_egy_tu_fokan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d5533-d543-4054-b8c8-6ee7c6c91924","keywords":null,"link":"/360/20200507_Revesz_Sandor_Hany_magyar_fer_el_egy_tu_fokan","timestamp":"2020. május. 08. 15:30","title":"Révész Sándor: Hány magyar fér el egy tű fokán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat a dolgozóikat, akiket távmunkában foglalkoztatnak. Máskülönben gondok jöhetnek.\r

","shortLead":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat...","id":"20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44923c-1e09-4f4c-8381-a9f11c94d85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 07. 10:03","title":"Négyből három dolgozót nem készítettek fel a cégek a biztonságos távmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]