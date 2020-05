Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora a magyarok aránya.","shortLead":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora...","id":"20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03add55-4965-4f19-b656-ca0d42e7917a","keywords":null,"link":"/elet/20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","timestamp":"2020. május. 14. 14:47","title":"Elkészült az Erdély-térkép, amely településenként mutatja a magyarok arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt kap öt évre felfüggesztve.","shortLead":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt...","id":"20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19b3c-f778-4b8b-8555-774aa0f6b7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Börtönt kérnek a magyar milliárdosra, Bige Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be az Egyesült Államok legfőbb vezetésében. Egy esetleges új elnökre bő fél éven át még mindenképp várni kell, addig szoftverfrissítésekkel és saját rendszerének fejlesztésével lesz elfoglalva. Utóbbi, ha nagyon jól sikerül, később akár feleslegessé is teheti a Google rendszeréhez való visszatérést.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be...","id":"20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44032e9-aab3-4278-832b-a1b55dda7f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","timestamp":"2020. május. 14. 06:03","title":"Donald Trump elrendelte: 2021 májusáig fent kell tartani a Huawei elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","shortLead":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","id":"20200512_novak_katalin_orokbefogadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b1789-5cde-4aff-8bad-01ec2d1debb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_novak_katalin_orokbefogadas","timestamp":"2020. május. 12. 16:29","title":"Novák: Felgyorsítják a gyermekek örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","shortLead":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","id":"20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c391-e5b3-4969-b590-d12993895b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","timestamp":"2020. május. 13. 11:08","title":"Új törvény jön az Erzsébet-táborokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata.","shortLead":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti...","id":"20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b154c1-c932-4bf2-bfeb-3e57251f5d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:03","title":"Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos és bőséges semmiképp. Az egyre hevesebb és gyakoribb esőzések pedig csak tovább rontanak a helyzeten.","shortLead":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos...","id":"20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b26d245-3ec3-418a-a8f9-ed24977edde9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","timestamp":"2020. május. 13. 15:30","title":"Súlyos aszályra kell felkészülnünk a száraz április után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]