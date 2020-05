Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f7971b-08b8-4431-868c-667b936ab00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 90-es évek elején nem létezett ennél gyorsabb sorozatgyártású személyautó. ","shortLead":"A 90-es évek elején nem létezett ennél gyorsabb sorozatgyártású személyautó. ","id":"20200514_bejaratosan_uj_ez_a_szuperritka_elado_26_eves_jaguar_xj220_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f7971b-08b8-4431-868c-667b936ab00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84065-a88a-45da-9e73-4cd4c4bc2208","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_bejaratosan_uj_ez_a_szuperritka_elado_26_eves_jaguar_xj220_hiperauto","timestamp":"2020. május. 14. 07:59","title":"Bejáratósan új ez a szuperritka eladó 26 éves Jaguar hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","shortLead":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","id":"20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c959670b-f12a-4d24-b1f4-56782266a11b","keywords":null,"link":"/elet/20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","timestamp":"2020. május. 14. 15:48","title":"Kutyák viszik házhoz a sört egy New York-i sörfőzdéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. A helyezkedés már megindult.","shortLead":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról...","id":"202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20bb2a-7bd9-4929-8d35-6f43d8da8f98","keywords":null,"link":"/360/202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","timestamp":"2020. május. 14. 07:00","title":"A járvány örve alatt titokban felpöröghet az \"oligarchaetetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T. Anna költő nem önmagáról készült portrékat szemrevételezett, mégis ugyanúgy a saját sorsára ismert az idő múlására emlékeztető képek által.","shortLead":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T...","id":"20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c82af6-cfe6-444d-be9c-d2b2e520b89a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","timestamp":"2020. május. 15. 12:15","title":"Dragomán György: „Se a fájdalomra, se az örömre nem lehet igazán előre felkészülni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","shortLead":"A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az újdonságokról. ","id":"20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3039eaee-7223-48b2-8639-72caa2f0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1183a-0196-413f-a795-af480062394e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Ugy_gondolta_BMW_a_pancelozott_X5nek_kulon_reklam_jar","timestamp":"2020. május. 14. 04:03","title":"Úgy érezte a BMW a páncélozott X5-nek jár a külön reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil 2021-ben. Ha hihetünk a híresztelésnek, a jövő évi mobilt már csak vezeték nélkül lehet majd feltölteni.","shortLead":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil...","id":"20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac93f0ba-e844-474d-a9d8-40f5cbe028a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 15. 16:09","title":"Megszűnhet a vezetékes töltési mód jövőre az új iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"Simon Anita","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz képest mintegy 30 százalékkal több élelmiszer előállítására lesz szükség, ami megnövekedett energiaigénnyel és hulladéktermeléssel is jár. A mostani, úgynevezett lineáris gazdasági modellben a hulladékok nagy részét nem forgatjuk vissza a termelési folyamatba, a körforgásos gazdaságban azonban semmi nem vész kárba, és még a lejárt ételmaradékból is bioenergia lesz. Vélemény.","shortLead":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz...","id":"20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c617207-106c-4e99-ae3e-c6f58e88aa85","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","timestamp":"2020. május. 14. 11:40","title":"Simon Anita: A szemét aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","shortLead":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","id":"20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175cc076-6a20-4c48-816f-5f7e911ea734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","timestamp":"2020. május. 14. 09:59","title":"ÁSZ-elnök: Össze kell húzni a nadrágszíjat, de lehet, hogy az egész nadrágot újra kell szabni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]