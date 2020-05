Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig eltűntek.","shortLead":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig...","id":"20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aacb7ff-3cdf-4d30-84fa-30a199dc1342","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","timestamp":"2020. május. 17. 13:03","title":"Mi lesz most a zuckerberges GIF-ekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","shortLead":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","id":"20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e3a65f-2c63-4226-a21a-e8a32b9b7d66","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","timestamp":"2020. május. 17. 07:46","title":"Elhunyt a vígjátékokból ismert Fred Willard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak a populisták ellen.","shortLead":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak...","id":"20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04afe355-3e2d-434f-9f07-ca9525deb570","keywords":null,"link":"/360/20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","timestamp":"2020. május. 17. 10:00","title":"Lengyel elemzők azt ajánlják a liberálisoknak, hogy tanuljanak a populistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","shortLead":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","id":"20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe4a9b-e89a-40a6-826b-f80751ecda4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. május. 16. 13:36","title":"Eddig száz gép, 131 millió maszk és 3000 lélegeztetőgép érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","shortLead":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","id":"20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b20089-3c60-41ed-b7e1-f69d9a0bd213","keywords":null,"link":"/360/20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","timestamp":"2020. május. 18. 07:30","title":"Az unió igazságügyi biztosa szerint a magyar és lengyel ügyekben is az EU-s jog dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta megváltozott. Nemrég iPadeket tettek ki az élőlények mellé, az otthon maradó embereket pedig arra kérik, FaceTime-on látogassák az állatokat.","shortLead":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta...","id":"20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450cf97b-1835-4b78-8f61-ff885ee6f297","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","timestamp":"2020. május. 17. 09:03","title":"Annyira magukba fordultak az angolnák egy japán akváriumban, hogy iPadeket kellett kitenni eléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","shortLead":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64b7947-6ec5-486e-b24b-2fc7040e4082","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. május. 16. 17:10","title":"Még tovább lazítják a korlátozásokat Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]