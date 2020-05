Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbán Viktornak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","shortLead":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbán Viktornak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","id":"20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8858a2-c6d7-4f98-888d-d459e7d3f68f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","timestamp":"2020. május. 16. 14:34","title":"Karácsony: Örülök, hogy a kormány végre összeszedte a bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","shortLead":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","id":"20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4382ef-83d5-4fb0-b5a2-c625e66d3b8b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","timestamp":"2020. május. 16. 19:32","title":"Különleges látvány: több mint ezer tonnával tesztelték, hogy sikerült az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus kulcstartót készítettek a fejlesztők.","shortLead":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus...","id":"20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3900b-dbd8-419d-9a55-4d76134999f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","timestamp":"2020. május. 17. 08:03","title":"Itt a kulcstartók svájcibicskája, amit igen nehéz elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani válsághelyzetben a bérleti szerződések megtartásában, illetve a díjak kifizetésében. Kiderült, hiába az igyekezet, így is voltak vállalkozók, akik elvéreztek a járványhelyzet idején.","shortLead":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani...","id":"20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc60f1-be45-4115-8bfb-b26976534db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","timestamp":"2020. május. 17. 10:30","title":"A levegővételhez elég, a túléléshez nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","shortLead":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","id":"20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b26e2a-9aeb-4d94-9cb8-9b571d34872f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","timestamp":"2020. május. 17. 10:23","title":"Újabb javaslattal korlátozná a főváros jogait a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","shortLead":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b0f3-e31b-4847-a371-993c81eba9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","timestamp":"2020. május. 16. 10:51","title":"Bírság járhat Szerbiában annak, aki nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","shortLead":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","id":"20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301036e9-305f-49e3-8197-438480875f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","timestamp":"2020. május. 16. 14:58","title":"Orbán döntése után könnyebben lehetnek közmunkások a munkanélküliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]