[{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","shortLead":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","id":"20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6785-112b-4fd2-adcd-2a13518ac072","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 30. 20:45","title":"Észak-Macedóniában maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében tartózkodik.","shortLead":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében...","id":"20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6cd8e8-97cd-499d-b116-10b1f78cf728","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","timestamp":"2020. június. 01. 16:59","title":"Bálna tévedt Montreálba, persze hogy lefilmezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Ám a négyes is szépen fizet.","id":"20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d03e9-7ff2-45b4-a49b-89d46b6873a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. május. 30. 20:27","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","shortLead":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","id":"20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832ed144-93f7-4880-9886-1d29d687bf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","timestamp":"2020. május. 31. 10:03","title":"Csak rá kell pattintani a mágnesre a laptopot, és már indul is a hűtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi beutazónak engedi a belépést az országba, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem.\r

\r

","shortLead":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi...","id":"20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3631868-fd0e-4ebf-8174-901389bd9516","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","timestamp":"2020. május. 31. 13:51","title":"Legelőször Olaszország nyitja meg a határait a világ előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási tilalmat rendeltek el. ","shortLead":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási...","id":"20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021341a1-4393-47e2-bc03-9c83148af220","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","timestamp":"2020. május. 31. 10:16","title":"Tüntetések az USA-ban: Floridában kisteherautóval hajtottak a tömegbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]