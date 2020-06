Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","shortLead":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","id":"20200601_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b922f0b8-5832-422a-8040-0b9ae940020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 01. 08:37","title":"15-re ugrott az új fertőzöttek száma és 1 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem kötelező a maszkviselés, ha az emberek tartják egymástól a kétméteres biztonsági távolságot.","shortLead":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem...","id":"20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a43b0-ec2e-4f3f-835e-e3ea79f5f88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","timestamp":"2020. május. 30. 17:40","title":"Föl-, illetve belélegzés: a lengyelek lassan búcsúznak a maszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő este történt az akció.","shortLead":"Késő este történt az akció.","id":"20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad09e8-79e0-4efd-9d6e-401858aa1b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","timestamp":"2020. május. 31. 22:35","title":"Rátörte az ajtót a TEK egy fenyegetőző férfire Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6dcea3-d3e5-4380-a9b6-eeddddb783ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. május. 30. 11:49","title":"Miniszter így még nem emelt ládányi epret, mint Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","shortLead":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","id":"20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9cf1b-e144-4858-8667-0bf9078c7218","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","timestamp":"2020. május. 31. 12:27","title":"Meglepő anyagot találtak kutatók egy ősi izraeli oltáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]