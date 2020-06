Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","shortLead":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","id":"20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b085aaa-bde5-4723-ae9a-e36d87db5b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. június. 08. 18:57","title":"Több kilométeres dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter magasban megépült \"vízszintes felhőkarcoló\" egy többfunkciós folyóparti épületegyüttes része Csungkingban.","shortLead":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter...","id":"20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00f1c4-6095-4c89-bba2-878dd6b0203f","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","timestamp":"2020. június. 10. 09:20","title":"Félelmetes üveghidat építettek a felhőkarcolók közé Kínában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","shortLead":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","id":"20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156753af-be88-4caf-924d-f702fa169c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"Ripost és a Lokál ellen is pert nyert a DK-s Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három olaszországi régióban is le kell jelentkeznünk a helyi hatóságoknál, ha oda megyünk nyaralni. ","shortLead":"Három olaszországi régióban is le kell jelentkeznünk a helyi hatóságoknál, ha oda megyünk nyaralni. ","id":"20200608_Kellene_fog_egy_kis_papirmunka_ahhoz_hogy_ezekben_az_olasz_regiokban_nyaralhassunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08eb723f-d2f4-404e-9489-c7515af8f0d5","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Kellene_fog_egy_kis_papirmunka_ahhoz_hogy_ezekben_az_olasz_regiokban_nyaralhassunk","timestamp":"2020. június. 08. 17:05","title":"Készüljön egy kis papírmunkára, ha ezekben az olasz régiókban nyaralna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","shortLead":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","id":"20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9126070e-dfb1-4e20-8cca-2340be6ec986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","timestamp":"2020. június. 09. 08:03","title":"Van otthon légkondi? Nézzen csak rá a villanyszámlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank kommunikációs feladatainak értéke.","shortLead":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank...","id":"20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa87abde-97a9-45ad-8ad4-e062b3878b2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 08. 13:54","title":"2,9 milliárd forintért irányítja a volt Origo-tulajdonos cége az MNB kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja: az esetről az eljárást megelőzően nem volt tudomása.","shortLead":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja...","id":"20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77128093-ae7d-408f-86ba-c472a84b06f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 09. 16:52","title":"Az OVB szerint magánakciózó közvetítők miatt büntette milliókra a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]