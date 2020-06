Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt még az Android 11 debütálását sem várják meg.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt...","id":"20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf03989-1d5a-4e27-b366-a1817b593062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","timestamp":"2020. június. 22. 09:33","title":"Kiderült, milyen Android futhat a Microsoft kinyitható okostelefonján, a Surface Duón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal indokolta a bíróság a döntést, hogy nem használt ki a párt minden magyarországi jogorvoslati lehetőséget.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal...","id":"20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc14f8-ada9-4178-8cd5-5d7187eb3df1","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","timestamp":"2020. június. 22. 13:12","title":"Elutasították a Jobbik panaszát a strasbourgi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","shortLead":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","id":"20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9634b-8fc5-4475-bc38-ed936a405dab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","timestamp":"2020. június. 20. 18:54","title":"Korrupció vádja miatt őrizetbe vették Zimbabwe egészségügyi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen a rohamtempóban, július 5-ére kiírt horvátországi parlamenti választáson. Az abszolút többség azonban kizárt, de a kormányalakításban segíthet a pár hónapja alakult szélsőjobbos Haza Mozgalom, amelynek élén Horvátország egykori pécsi főkonzulja áll.","shortLead":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen...","id":"20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2b5246-1ad8-447a-b275-f61da5169849","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","timestamp":"2020. június. 20. 17:30","title":"A horvátok rögtönöznek egy választást, és ezzel helyzetbe hozzák a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dfdae9-6c47-4c41-85f5-ae91c3c00b9f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Léder László pszichológus írása.



","shortLead":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Léder László...","id":"20200621_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dfdae9-6c47-4c41-85f5-ae91c3c00b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb65afb-b85f-40e0-86a9-5091772afac9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200621_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","timestamp":"2020. június. 21. 09:30","title":"A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]