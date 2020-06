Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","shortLead":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","id":"20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647d661-970f-4b22-a5a4-33268018647a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"20 éves a Lotus Exige 20: limitált szériás sportkocsival ünnepelik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","shortLead":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","id":"20200625_buntetes_bliccelo_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7265f-4cd6-454e-b74e-f922080121a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_buntetes_bliccelo_BKK","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"Közel kétmillió forintos büntetést fizetett egy bliccelő a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","shortLead":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","id":"20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75ca96-cb0f-4bc0-a67b-ddfe633c69f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","timestamp":"2020. június. 24. 16:57","title":"3,6 milliárd forintért adott el Tiborcz cége egy félkész luxushotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","shortLead":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","id":"20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6446-7009-4738-8c63-97c6c2188640","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","timestamp":"2020. június. 25. 10:25","title":"Egészségügyi okokra hivatkozva távozik a uniós fejlesztésekért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc89132-825b-4ee5-94f1-618e8253dd49","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalati pénzügyi jelentés meghamisításának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték az egyik legnagyobb német tőzsdei cég, a digitális fizetési megoldásokkal foglalkozó Wirecard frissen távozott vezetőjét – közölte kedden a müncheni ügyészség.","shortLead":"A vállalati pénzügyi jelentés meghamisításának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték az egyik legnagyobb...","id":"20200623_elozetes_Wirecard_volt_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc89132-825b-4ee5-94f1-618e8253dd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0b415-8a97-4c4c-a6d1-91829697298f","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_elozetes_Wirecard_volt_vezeto","timestamp":"2020. június. 23. 13:35","title":"664 milliárd forinttal nem tudott elszámolni, előzetesbe került a Wirecard volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már letöltheti a háttérképeit.","shortLead":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már...","id":"20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9a1578-1441-4a24-a001-4835fb313905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2020. június. 25. 10:33","title":"Már most letöltheti telefonjára az iOS 14 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]