[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte meg ebben a versenyben.","shortLead":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte...","id":"20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec15ebe-0bbe-40a3-b3e2-0e5a57b20a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"312 millió forintnyi pénzt keres egyetlen Instagram-képpel Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója azt pedzegette a sajtótájékoztatóján, hogy a kormánynak kézbe kellene vennie a Lánchíd felújítását és annak a felelősségét.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója azt pedzegette a sajtótájékoztatóján, hogy a kormánynak kézbe kellene vennie...","id":"20200703_hollik_lanchid_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e0bb58-7944-413a-aa39-986db0dc0846","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hollik_lanchid_fidesz","timestamp":"2020. július. 03. 18:57","title":"Hollik: Arra kérheti a Fidesz-KDNP a kormányt, hogy vegye át a Lánchíd felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is végigugrált a kocsikon.","shortLead":"Többször is végigugrált a kocsikon.","id":"20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7481481-7216-4c97-9ac4-e9d799f3f0bc","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","timestamp":"2020. július. 04. 09:10","title":"Autókon ugrált egy gólya a Lidl-parkolóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már vége, Hadházyra viszont továbbra sem ér rá.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már...","id":"20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a41d18-5cf5-414b-b9dd-33f5af2fa872","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","timestamp":"2020. július. 03. 07:55","title":"Müller Cecília még mindig nem hajlandó találkozni Hadházy Ákossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","shortLead":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","id":"20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c66b469-49ce-4bec-a7e4-41881d62f94c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","timestamp":"2020. július. 03. 13:22","title":"A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","shortLead":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","id":"20200703_pataky_attila_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16efbe-65d0-4d0c-bb9f-fa972392cd15","keywords":null,"link":"/elet/20200703_pataky_attila_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 03. 11:12","title":"Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint jogdíjat kaptak a tavalyi koncertek után","shortLead":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint...","id":"20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974c4cdd-90de-4b27-a445-ecef3c8b3683","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","timestamp":"2020. július. 03. 13:35","title":"Negyven évvel a megjelenésük után is a Hungária slágereit játsszák a legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]