Virág Benedek ház, Teleki téri és Hunyadi téri kertmozi

Három igazán jó dolog történt Budapest belvárosával az elmúlt hónapokban. Az egyik, hogy több lett a kerékpársáv, a másik a hétvégenként gyalogosbaráttá tett pesti alsó rakpart, a harmadik az ingyenes kertmozik. A nyolcadik kerület szívében, a Teleki téren péntekenként, szombatonként pedig Pest egyik legszebb parkjában, a Hunyadi téren, illetve a régi Tabánban, a Virág Benedek Ház belső udvarán, egy nagy diófa alatt lehet ücsörögni és este 9-től filmeket nézni. Általában nagy klasszikusokat vagy valóban igényes közönségfilmeket vetítenek: tökéletes nyáresti program Spielberg A cápájára borzongani, de például a Teleki téren műsoron lesz a Top Gun és a Szerelmes Shakespeare is. Lehet székeken, padokon, valahol pedig egy lépcsőzetesen kialakított “tribünön” is élvezni a látványt, de valójában a belvárosi zöldromantikához egy pléd és egy üveg borral felszerelt piknikkosár dukál. A vetítésekre online lehet regisztrálni.

© MTI / Balogh Zoltán

Budapest Garden Kertmozi

Az egyik legkellemesebb nyári Duna-parti helyszín a korábbi Görzenál 13 ezer négyzetméteres területén található. A Budapest Garden ideális baráti sörözgetésekhez és családi programokhoz is, a kertmozijuk pedig több mint csábító: homokos tengerpartfíling, színes nyugágyak, klassz nyári műsor. Minden héten csütörtökön, pénteken és szombaton este vannak vetítéseik, július második felében például a Kapj el, ha tudsz, az Igazából szerelem (oké, ez jócskán kilóg a nyári műsorból), a Grease, az A nagy Gatsby, az Ocean’s Eleven, a Casablanca és a Hair várja majd a filmőrülteket – ráadásul teljesen ingyen. Nincs helyfoglalás, szóval érdemes időben érkezni, a szervezők pedig nem győzik hangsúlyozni, hogy érdemes egy pokrócot is betenni a táskába, mert nem biztos, hogy mindenkinek jut elegendő nyugágy. A filmek este kilenckor kezdődnek, magyar szinkronnal, felirat nélkül, a Facebook-oldaluk szerint azonban tervezik, hogy lesznek filmek eredeti nyelven, felirattal is. Ami az üdítőket és a rágcsálnivalókat illeti, a street foodon keresztül a pizzán át a nachosig mindent megtalálunk egy jó filmhez, az üdítők mellett pedig kézműves sörökkel a kezünkben is hűsölhetünk a film alatt.

© MTI / Mónus Márton

Budapest Rooftop Cinema

Kényelmes, színes nyugágyak, hangulatos fényfűzérek, remek kilátás a városra: a Corvintető utódja, a Mammuttető tökéletes helyszín arra, hogy eltöltsünk egy estét a csillagos ég alatt. A vetítés előtt és után is lazulhatunk egy nagyot a kavicsokkal leszórt tetőn, ahol hideg a sör, finom a popcorn, és soha nincs elviselhetetlen tömeg. A film akkor kezdődik, amikor teljesen sötét lesz – 20.30, 20.45 körül -, de itt is érdemes korán érkezni, ha az első sorokban szeretnénk helyet foglalni. Valamennyi filmre 1650 forintért lehet jegyet váltani elővételben és a helyszínen is, itt azonban érdemes résen lenni: helyszíni jegyvásárlás esetén csak készpénzzel fizethetünk, míg a bárban már kártyával is lehet. A budai kertmozi változatos kínálattal várja az érdeklődőket, július második felében többek között a Rómának szeretettel, a Ruben Brandt, a gyűjtő, a Holdfény, a Testről és lélekről és a Loving Vincent című filmeket nézhetjük meg náluk.

© Budapest Rooftop Cinema

Kultik Terasz

Messze nem ez a legszebb vagy legromantikusabb belvárosi szabadtéri mozi Budapesten, viszont, ha valaki nem akar nagyon elrugaszkodni a plázamozis élménytől, annak tökéletes. A Corvin pláza tetején alakítottak ki nézőteret, és 1600 forintért este 9-től nagysikerű közönségfilmeket vetítenek. Régieket és újakat is. A tavalyi nagy kasszasikerek közül újra nézhetjük a Kisasszonyokat, a Volt egyszer egy Hollywood...-ot vagy a Beatles-slágerekre építő fantasztikus-romantikus vígjátékot, a Yesterdayt, ugyanakkor a Kultik terasz biztosra megy: a Ponyvaregényt semmiképpen sem hagyták le a műsorról. Van klasszikus büfémenü is, popcorn nagy kólával kérhető, és ha időben foglalunk, a jegyünkkel akár egy nyugágyra is igényt tarthatunk. Jó pont, hogy időnként nemcsak mozis programokat tartanak a tetőn: legközelebb gyerekeknek szóló bábelőadásra várják a családokat.

Partmozi

Évek óta írjuk, hogy Budapest egyik legjobb helye a Római-part, és azon belül is Fellini. Bár ide elsősorban azért érdemes kimenni, hogy napozószékekben lazuljunk a folyót bámulva, sörözgetve/fröccsözgetve és mondjuk, valami jó grill kaját bedobva, de esténként belefuthatunk koncertekbe is vagy épp filmvetítésbe. Konkrétan szerdánként 21.15-től kezdődik az elsősorban kiváló művészfilmekből (mégiscsak az épp idén 100 éve született Felliniről elnevezett helyen vagyunk) válogató Partmozi-program. Jövő héten például a kazahsztáni-francia, Cannes-ban debütált A világ gyengéd közönye lesz műsoron, rá egy héttel pedig a francia-szenegáli Yao utazása. A vetítések ingyenesek, a kaja és italválaszték nem olcsó, de pazar, és hosszú sorbanállásra kell számítani. Ja, és vigyünk szúnyogriasztót, bár ez minden keretmozihoz alaptanács.

Benczúr Kerti Esték

A Benczúr Kerti Esték részeként a Városliget mellett, a Postás Művelődési Központ kastélykertjében különböző népzenei-, színházi programok mellett klasszikus kertmozit üzemeltetnek. Klasszikus a hely kialakítása, és klasszikus a műsort tekintve is. Keddenként és csütörtökönként kilenctől a magyar filmtörténet hőskorszakából, valamint a 60-as, 70-es évek legendás alkotásaiból nézhetjük itt újra a legendás filmeket. Egy Meseautóért, vagy Valahol Európábanért, esetleg a Szerelemért vagy az Utazás a koponyám körülért nagyon is érdemes végigülni a hatalmas fák alatt a nem túl kényelmes műanyagszékeken egy-egy nyári estét. Mindez mindössze egy ezresbe kerül.

© Facebook / Benczúr Kerti Esték

Szigeti Kertmozi (Révfülöp)

Aligha létezik romantikusabb program annál, ha közvetlenül a vízpart mellett, a Balaton illatával az orrunkban filmezhetünk: a révfülöpi mozi igazi kis retró kincsesláda az északi parton, ahol 300 fős, színes székes nézőtér várja a látogatókat. A filmek este 9 órakor kezdődnek, de a tőszomszédságban lévő strandbüfék addig nyitva tartanak, így a parti kajákból és a mozis nassolnivalókból is válogathatunk a vetítés mellé. A kényelmes elrendezésű Szigeti kertmoziban diák-és nyugdíjas jegy is van – 1200 forintért -, de a teljes ár is baráti, csak egy százassal drágább, mindkettőt a pénztárban lehet megváltani a helyszínen, az előadás előtt egy órával. A balzsamos nyári estéket (természetesen egy pulcsi nem árt a vízpart mellé) akció-, családi-és romantikus filmekkel tölthetjük el Révfülöpön, ahol a hónapban többek között műsorra tűzik a Reményt, A vadon hívó szavát, az Úriembereket, a Családi vakációt, a Seveledet és a Mamma miát! is.

Zamárdi Kertmozi (Zamárdi)

Zamárdiban is megnyitott az 1962-ben épült, nagymúltú kertmozi július elején, ahol 1100 forintos áron minden napra jut egy film: a július hátralevő részében például Jetikölyök, Előre, Ava, Zárójelentés, Lassie hazatér, Joker, Scooby és Szerelemre kattintva is lesz. A déli-parti kertmozi szépen felújított, digitális vetítőgéppel működő, akadálymentes, családias és nem mellesleg kutyabarát mozi, ahol a palatető miatt nem kell tartanunk a sötét felhőktől sem. A vihar kizáró ok, de egy kis eső nem akadályozza meg a filmezést, ráadásul kerékpárt is be lehet vinni a mozi területére, ahová egyébként körülbelül 350 fő fér be. Idén nincs büfé, de apró nassolnivalókat és üdítőt vihetünk magunkkal a vetítésre. Az előadások este 9 órakor kezdődnek, a pénztár fél 8-kor nyit, jó helyekért itt is érdemes időben érkezni.

© Facebook / Zamárdi Kertmozi

Rózsakert Szabadtéri Mozi (Nyíregyháza) és Apolló Kertmozi (Debrecen)

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház hagyományos, szabadtéri színházi előadásai közé mozis vetítéseket is beiktattak. Igaz, nem túl sokat (összesen 4-et), és ezeknek a java már le is ment, egyetlen film maradt hátra: a Kung Fu Pandára augusztusban lehet kiülni mindössze 500 forintért. A büfé pedig fél órával a kezdés előtt nyit, úgyhogy túl korán nem érdemes a helyszínre érkezni. Ami miatt most kiemeljük ezt a mozit, az a mozgóképnek is helyet szorító színház, mint megközelítés. Nagyon szimpatikus, hogy a gyönyörű belsőkertes környezetben, rózsák között, szökőkút közelében, egy a kertmozikhoz képest szokatlanul nagy nézőtéren lehet élvezni filmeket is.

Hasonlóan tágas térrel csábított szabadtéri filmezésre a debreceni Apollo kertmozi is, amely a mesés nagyerdei Szabadtéri Színpadot kapta meg használatba. Ez jelentette a biztonságos megoldást nyújtó B tervet a veszélyhelyzet idejére, ám mivel a veszélyhelyzet hivatalosan elmúlt, a kertmozis vetítések is megritkulnak a nyár második felében. Egyelőre egyetlen filmet látunk betáblázva a következő hetekre: ez július végén a Seveled című magyar vígjáték lesz, amelyet ezer forintos jegyáron lehet megnézni.

© Facebook / Apollo mozi

Forrás Kertmozi (Csopak)

A csopaki kertmozi tényleg olyan, mintha megállt volna az idő. Mintha évtizedek óta nem változott volna semmi, és ez – mondjuk a kényelmetlen székek és a szúnyogok viszonylatában – nem túl jó hír, ám, ha valaki a régi Balaton-hangulatot keresi, itt megtalálja. A település szélén egy nem túl nagy fal, előtte azok a bizonyos műanyagszékek, hátrébb egy pici bódé - ez az intézmény összes infrastruktúrája. A pici bódéban árulják a jegyeket (1200 forintért) és a popcornt, üdítőt, illetve még egy-két csemegét. Kifejezetten kedves gesztus, hogy ingyen lefújhatja mindenki magát szúnyogrisztóval. Új filmek, sokszor családi filmek futnak minden nap este kilenctől, úgyhogy érdemes felkeresni a mozit, ha ott nyaralunk sétálva, ha a közelben akkor kerékpárral (a Balatoni kerékpárút pont ott megy el mellette), de akár autóval is. Itt ugyanis a székek mellett elfér néhány autó is. Mondhatni egy kert- és autómozi kombóról van szó.

© Facebook / Csopak Forrás Kertmozi

Panoráma Kertmozi (Vonyarcvashegy)

Ha a Nyugat-Balatonnál nyaralunk, az égbolt alatt kínálja magát a tökéletes esti program Vonyarcvashegyen. A község strandjának a bejáratánál van a Panoráma Kertmozi kapuja is, innen egy vidám színekkel megfestett, lépcsőzetes kialakítású nézőtéren foglalhatunk helyet. Bár mondjuk, egy a farizmokat normális esetben is kihívások elé állító 3 órás filmnél a fapadokon már rendesen fészkelődik az ember, kárpótoljon minket az, hogy a vonyarcvashegyi moziban van Zala megye legnagyobb vetítővászna. A filmeket este 9-től kezdik, és nagyrészt családi vígjátékok, animációs filmek vannak repertoáron, de ha szerencsések vagyunk, kifoghatunk egy Élősködőket vagy egy Eredetet is. A nyári kevéske filmpremier közül a nagyobb érdeklődésre számottevők itt is műsorra kerülnek: így a magyar vígjáték, a Pesti Balhé vagy Jessica Chastain bérgyilkosnős akciófilmje, az Ava. Ezekért cserébe 1600 forintot kérnek el a felnőttektől, 1400-at a diákoktól, a szezonbérletesektől pedig 1000 forintot. Hatalmas pluszpont, hogy az 1980-ban felépített kertmoziban időnként még koncertek is vannak, ám hasonlóan a többi kertmozihoz, a vonyarcvashegyiben is a szúnyogok győzedelmeskednek a vakolatnyi vastagságban felkent riasztószerünk felett.

