Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnyílt a legnagyobb oroszországi repülőtér, a moszkvai Seremetyevo újabb terminálja. Seremetyevo Európa nyolcadik legnagyobb forgalmát lebonyolító légikikötője, tavaly 50 millió utas fordult meg a repülőtéren.","shortLead":"Megnyílt a legnagyobb oroszországi repülőtér, a moszkvai Seremetyevo újabb terminálja. Seremetyevo Európa nyolcadik...","id":"20200119_Tovabb_bovult_Oroszorszag_legnagyobb_repulotere_Seremetyevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085a6d44-3707-42b8-a91f-10e602c20771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Tovabb_bovult_Oroszorszag_legnagyobb_repulotere_Seremetyevo","timestamp":"2020. január. 19. 17:10","title":"Tovább bővült Oroszország legnagyobb repülőtere, Seremetyevo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. ","shortLead":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte...","id":"20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227ae3d-70cf-4c93-9136-d1a8605e670e","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre egyetlen látható tulajdonosa van, özvegye, Vajna Tímea. Az egy éve elhunyt üzletember özvegye elállhatott attól a tervtől, hogy a 123 millió dollárt érő cégébe tulajdonosként bekerüljön egy amerikai cég és Vajna régi harcostársa, Samuel R. Falconello. ","shortLead":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre...","id":"20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc605d-c490-4994-875b-1904d59a1995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","timestamp":"2020. január. 20. 11:40","title":"Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","shortLead":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","id":"20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ad8141-7f1d-42c8-b574-4fe6c2a3f859","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","timestamp":"2020. január. 20. 14:56","title":"A Tesla-gyár ellen tüntettek Berlin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twingo ZE még 2020-ban a piacon lehet.","shortLead":"A Twingo ZE még 2020-ban a piacon lehet.","id":"20200120_Renault_Twingobol_is_hamarosan_itt_a_full_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e02616-1984-4639-b05f-4e465761cfa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Renault_Twingobol_is_hamarosan_itt_a_full_elektromos","timestamp":"2020. január. 20. 10:47","title":"Renault Twingóból is hamarosan itt a full elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","shortLead":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a984d2-82e5-46ac-936c-97d3af670c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","timestamp":"2020. január. 20. 08:33","title":"Kiszivárgott, milyenek lehetnek a Magyarországra is érkező Samsung Galaxy S20 telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","shortLead":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","id":"20200120_ausztral_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ee46ea-ef55-479f-8c6d-351a41ec742b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_ausztral_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 20. 14:47","title":"Így még nem látta az ausztrál tűzvész pusztítását: előtte-utána fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]