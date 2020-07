Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","shortLead":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","id":"20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e9e3-f020-4237-898b-bb4ad0574dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket adott a Kirgiz Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen értesítésektől is megvédi a felhasználókat.","shortLead":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen...","id":"20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d03b68c-bfed-49f3-ab88-36c60542707d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","timestamp":"2020. július. 15. 17:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, sokkal nagyobb biztonságban netezhet tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","shortLead":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","id":"20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5c68f-0775-4920-939d-32285dae0523","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","timestamp":"2020. július. 15. 13:07","title":"Majka a Facebookon szólt be Lovasi Andrásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és egy demonstráló is megsebesült, amikor a kormányellenes tüntetők megpróbáltak betörni a képviselői irodaházba.","shortLead":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és...","id":"20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b10b23-7f0f-4f86-837e-54148bfb09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","timestamp":"2020. július. 15. 15:05","title":"Tüntetők próbáltak betörni a bolgár képviselői irodaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek szerint sikerült véglegesíteni a technológiát.","shortLead":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek...","id":"20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f0f77-ad54-4c8b-b692-7b4f975c3535","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","timestamp":"2020. július. 14. 18:03","title":"Mobiltöltés 17 perc alatt: augusztusban debütálhat a Xiaomi 100W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben az amerikai elnök nem áll jól a közvélemény-kutatások szerint.","shortLead":"Miközben az amerikai elnök nem áll jól a közvélemény-kutatások szerint.","id":"20200716_Trump_lecserelte_kampanymenedzseret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46073d-1e36-4701-9581-d956e3a7b31e","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_Trump_lecserelte_kampanymenedzseret","timestamp":"2020. július. 16. 14:55","title":"Trump lecserélte kampánymenedzserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]