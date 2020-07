Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","shortLead":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affb7ab4-80ff-4905-a1f7-7c5bb0c9c88e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 17. 09:23","title":"Újabb 14 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is világméretű éhínséget okozhatna a nukleáris fegyver.","shortLead":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is...","id":"202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac457b0-b221-482c-85da-d2707d7b3a15","keywords":null,"link":"/360/202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","timestamp":"2020. július. 16. 19:00","title":"75 éve robbant az első atombomba – mi történne, ha holnap bevetnék a fegyvert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","shortLead":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","id":"20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091b0d1-a204-4952-82c7-8513ee4f864a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","timestamp":"2020. július. 16. 17:47","title":"Hiába rúgta ki minisztereit a kormányfő, a tüntetések folytatódnak Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Az országban már több mint 3,57 millió fertőzést igazoltak.\r

","shortLead":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint...","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b47049-4250-4e3b-96c7-7c862e942b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","timestamp":"2020. július. 17. 06:53","title":"Soha ennyi fertőzöttet nem találtak még egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","shortLead":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","id":"20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152224f1-d6e7-4148-ae61-ff3e3c8ee96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","timestamp":"2020. július. 16. 12:20","title":"Karácsony arról, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték: Örülök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 10 ezerrel többet lehet majd keresni iskolaőrként, mint máshol.","shortLead":"Pest megyében 10 ezerrel többet lehet majd keresni iskolaőrként, mint máshol.","id":"20200715_iskolaor_alacsony_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cc9c2b-74d1-4b23-8008-73bb552dfa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iskolaor_alacsony_fizetes","timestamp":"2020. július. 15. 19:51","title":"Már lehet jelentkezni iskolaőrnek, tényleg bruttó 220 ezer lesz a bérük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg tervezettnél.","shortLead":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg...","id":"20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f606dcb1-e27a-4541-bddf-90ea926a852f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","timestamp":"2020. július. 15. 16:03","title":"Akkora az érdeklődés a PlayStation 5 iránt, hogy megduplázza a gyártást a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem válaszolt.","shortLead":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem...","id":"20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f43a2-8148-41d4-9229-993486a84a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","timestamp":"2020. július. 16. 07:22","title":"A momentumos kerületvezetés megválaszolta az adatkérést, amit korábban a Fidesz megtagadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]