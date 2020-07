Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-bejegyzés alapján úgy tűnik, fejenként csak egy darab PlayStation 5-öst lehet majd vásárolni.","shortLead":"Egy Reddit-bejegyzés alapján úgy tűnik, fejenként csak egy darab PlayStation 5-öst lehet majd vásárolni.","id":"20200720_sony_playstation_5_konzol_ps5_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c0cf4b-0313-4ab0-9d6e-5cfa53b4f484","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_sony_playstation_5_konzol_ps5_vasarlas","timestamp":"2020. július. 20. 18:03","title":"Készül a rohamra a Sony, limitálhatják, ki mennyi PlayStation 5-öt vehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","id":"20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2ea09-708a-4303-8673-c6c5a90f4ea9","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 20. 06:47","title":"WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","shortLead":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","id":"20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4333a9-5d7e-40d4-ba55-cbd7b02bf836","keywords":null,"link":"/elet/20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 20. 11:41","title":"Szülni megy a polgármester, feloszlott a képviselő-testület Gánton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak, miután rosszul kezelték a fertőzést, függetlenül attól, hogy Trump és Bolsonaro e tekintetben tényleg teljesen kétbalkezesnek bizonyult. Ám ettől a populista hullám nem fog csillapodni. ","shortLead":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak...","id":"20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab4b21-39eb-4493-a612-8e4799a9e967","keywords":null,"link":"/360/20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","timestamp":"2020. július. 20. 07:36","title":"Az okos populisták nyernek a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették a Zöld Terasz Kft.-t, megszűnt.","shortLead":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették...","id":"20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189bc1e-3ec9-4588-b204-bdf5018a834d","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","timestamp":"2020. július. 21. 09:53","title":"Már megbukott az e-jegyrendszer, de a BKK még százmilliókat fizetett tanácsadásra utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden terjed a vírus.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden...","id":"20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3847d24-452e-455f-9b70-999981622012","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","timestamp":"2020. július. 20. 13:50","title":"42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre nincs kitalálva, ami biztos: a jelenlegi állapot valóban elkeserítő.","shortLead":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre...","id":"20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6f120b-401c-4185-ab4c-d50a9e64acff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","timestamp":"2020. július. 21. 11:15","title":"Sztráda és lepusztult parkolók – ilyen az autók kitiltása előtt a Városliget közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]