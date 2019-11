Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai...","id":"20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355c16af-ad92-4ee6-be0c-78ad7ea25adb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","timestamp":"2019. november. 14. 09:18","title":"Elismerte az önjelölt bolíviai elnököt az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","shortLead":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","id":"20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72bfcca-eb9e-4969-acca-77c81ec6797c","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Januártól létrejön a Káel Csaba vezette Nemzeti Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és meleget is.","shortLead":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és...","id":"20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c0703d-1b89-43b0-ac7e-d9b52619d303","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","timestamp":"2019. november. 13. 16:15","title":"Több macera és több pénz – erre számíthatnak jövőre a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát...","id":"20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72839ec-1efb-4973-86aa-8cb3cd6f8d86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni az ellenzéki képviselők életét a Parlamentben. Ezt mondta Hadházy Ákos a tervezett házszabály-módosításról, amit már Lex Hadházyként emlegetnek. A beszélgetést egyik kollégánk \"zavarta meg\", mikor egy a képviselőtől vett idézetet tartott be elé a felvétel közben. \r

\r

","shortLead":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni...","id":"20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aed92a-364a-412b-b93b-c7215b77a3fb","keywords":null,"link":"/360/20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","timestamp":"2019. november. 13. 16:30","title":"Videó: Reagált Hadházy a parlamenti szigorra, közben őt is táblával zavartuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Magyarországon a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata kormányfő, Viorica Dancila jutott be a román elnökválasztás második fordulójába. Az RMDSZ taktikázott, az új jobboldali liberális erő pedig hoppon maradt, és Iohannist támogatja a döntőben.","shortLead":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata...","id":"20191113_Vart_es_varatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c176c3f-2c53-4bdb-9657-f1910c6a1b45","keywords":null,"link":"/360/20191113_Vart_es_varatlan","timestamp":"2019. november. 13. 13:00","title":"A korrupcióba belebukott szociáldemokraták feltámadását hozta a román elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]