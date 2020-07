Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már letartóztatták, de elengedték a Nantes-i székesegyház templomszolgáját a tűz után, most bevallotta, hogy ő volt a gyújtogató.","shortLead":"Egyszer már letartóztatták, de elengedték a Nantes-i székesegyház templomszolgáját a tűz után, most bevallotta, hogy ő...","id":"20200726_nantes_templomszolga_szekesegyhaz_gyujtogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e66619-c701-4afb-a6b5-6bb767e34be8","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_nantes_templomszolga_szekesegyhaz_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 26. 09:57","title":"Bevallotta a nantes-i templomszolga, hogy ő gyújtotta fel a székesegyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős sofőröket, ha az egészségi állapotuk indokolja.","shortLead":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős...","id":"20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b656cc69-b4d3-406e-8365-c738c4468fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","timestamp":"2020. július. 25. 20:54","title":"Meddig és hogyan vezethetnek az idős sofőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda9ec1-9cac-4d0b-9865-69fded779544","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:56","title":"Egy nap alatt közel ezer fertőzöttet találtak Ukrajnában, meghalt a válogatott orvosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől tartanak az ügyvéd és a cégvezető részéről, de Bodolai László azt üzente, nem lesz tárgyalás, csak lepapírozás, és az egyértelműségi kérdéseket tisztázzák. Úgy tudjuk, 20-22 embert mentettek fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól.","shortLead":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől...","id":"20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeefb26-3a36-4f17-82c1-67c6b3ccc62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","timestamp":"2020. július. 27. 11:51","title":"Most tárgyalják le az indexesek a felmondásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkesztőség nagy része azonnali hatállyal távozott volna a laptól, de a többséget valószínűleg nem mentesítik a munkavégzés alól.","shortLead":"A szerkesztőség nagy része azonnali hatállyal távozott volna a laptól, de a többséget valószínűleg nem mentesítik...","id":"20200727_Az_indexesek_elmondjak_ki_irja_most_az_Indexet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbfbddf-3d1a-4163-bf38-50c6576356ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Az_indexesek_elmondjak_ki_irja_most_az_Indexet","timestamp":"2020. július. 27. 15:37","title":"Az indexesek elmondják, ki írja most az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544c3040-6e64-4c52-a2cb-3dc450035c59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Olivia de Havilland volt a legidősebb Oscar-díjas színész.","shortLead":"Olivia de Havilland volt a legidősebb Oscar-díjas színész.","id":"20200726_104_evesen_meghalt_Hollywood_aranykoranak_egyik_utolso_csillaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544c3040-6e64-4c52-a2cb-3dc450035c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce7ef10-d82e-4350-b0a1-e9d47ddf9c85","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_104_evesen_meghalt_Hollywood_aranykoranak_egyik_utolso_csillaga","timestamp":"2020. július. 26. 18:44","title":"104 évesen meghalt Hollywood aranykorának egyik utolsó csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]