[{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.","shortLead":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg...","id":"20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a38f3d-253b-42de-b2d2-0d39c1b6c6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:30","title":"A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","shortLead":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","id":"20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccbb892-4973-48b8-b6aa-1ef924090043","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:26","title":"Szabálytalanságokra bukkant az ÁSZ az LMP gazdálkodásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","shortLead":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","id":"20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6e7907-a073-4c22-9786-d4b347ae14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:52","title":"Nyugdíjas verte át az unokázós csalókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","shortLead":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","id":"202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8287fc-6a43-4d95-9601-ffadaf301f35","keywords":null,"link":"/360/202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:00","title":"A legnagyobbakkal is felveszi a versenyt Bécs új múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","shortLead":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","id":"20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13af58d-4979-42aa-bd89-882aa06163b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:28","title":"Paul McCartney végre tisztázott egy hatalmas félreértést a Beatles feloszlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem fogja jeleníteni őket.","shortLead":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem...","id":"20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6cd31-63d2-4ba5-a7d7-5ffa0a2e3bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"Mindenki örülni fog a Chrome új funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","shortLead":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","id":"20200804_4ig_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f9225-c6f0-4ee4-91fc-59c60d6d4bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_4ig_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:04","title":"Debrecent is bevette a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]