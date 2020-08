Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Itt most megtudhatja. ","shortLead":"Itt most megtudhatja. ","id":"20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba240023-003f-453c-a9a6-ed77333cd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:20","title":"Kíváncsi, hogy mit mondott a Bátaszéki Székelyek Baráti Körén a nemzetpolitikai államtitkár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha választani kellene a WeChat nevű népszerű chatapp és az iPhone között, akkor a kínai felhasználók az üzenetküldő mellett teszik le a voksokukat.","shortLead":"Ha választani kellene a WeChat nevű népszerű chatapp és az iPhone között, akkor a kínai felhasználók az üzenetküldő...","id":"20200817_apple_iphone_wechat_uzenetkuldo_betiltas_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5e308b-c678-4ed1-a0b0-e21f33108a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_iphone_wechat_uzenetkuldo_betiltas_kina","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:33","title":"A kínai iPhone-használók 95 százaléka inkább dobja a telefonját, ha eltűnik a WeChat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem ugyanúgy kedvelem őket. A focit fél szívvel, a snookert egésszel. A foci remek játék ugyan, de rossz társadalmi keretben. A foci világa romlott. A snookeré nem. A foci szelleme a romlott közélet ideálja. A snookeré pedig a jó közéleté.","shortLead":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem...","id":"202033_fociorszag_es_snookerorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90282848-33a1-4f63-9dac-545af5b36d9d","keywords":null,"link":"/360/202033_fociorszag_es_snookerorszag","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"Révész Sándor: A foci és a snooker, avagy az erkölcsi nihilizmus és a korrektség uralma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","shortLead":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","id":"20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967e83c-efac-46fd-925a-0acce7d144d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:49","title":"Már nyilvánosan is Putyin segítségét kéri Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex unokatestvére – közölték kedden a Southamptoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex...","id":"20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470b365-5fa3-4b77-961c-97826e27885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:03","title":"Találtak egy új dinoszauruszfajt, mégpedig a T-rex unokatestvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]