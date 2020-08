Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70 százaléka éri el, míg 10 éves korig a vállalkozások 46 százaléka jut el - közölte az Opten.","shortLead":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70...","id":"20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4c4fbe-b3b3-4ccd-a379-576d9aa124f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:48","title":"Egyre több céget alapítanak a magyarok, de egyre többen is hullanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","id":"20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a367-9fcd-494b-886d-3a00b42b8243","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:17","title":"44 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók állítása szerint vizet és élelmet sem kapnak.","shortLead":"A dolgozók állítása szerint vizet és élelmet sem kapnak.","id":"20200820_Eheznek_es_fizetes_nelkul_maradtak_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_indiai_munkasai_csendes_sztrajkba_kezdtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9950ea-258a-4c09-9586-ac7c8d085a34","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Eheznek_es_fizetes_nelkul_maradtak_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_indiai_munkasai_csendes_sztrajkba_kezdtek","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:11","title":"Fizetés nélkül maradtak, csendes sztrájkba kezdtek a Budapest-Belgrád vasútvonal indiai munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","shortLead":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","id":"20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c35d27-3e05-4c0c-b8f0-c7735e76c62c","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:15","title":"Magyar válogatott kézilabdázó is nyert a Turisztikai Ügynökség pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz fejlemények is jelzik, hogy az olyan erős emberek számára, mint Orbán Viktor, az öregedés a legnagyobb ellenség - írja a Financial Times.","shortLead":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz...","id":"20200821_Ha_Trump_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b20bbca-e555-44ec-a30f-d3956f42f2cf","keywords":null,"link":"/360/20200821_Ha_Trump_megy","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:00","title":"Ha Trump megbukik, Washington átértékeli a politikáját Közép-Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c03e254-50ce-45a5-831a-61e2c816c233","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is.\r

","shortLead":"A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is.\r

","id":"20200820_Lemondott_a_lengyel_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c03e254-50ce-45a5-831a-61e2c816c233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d123130f-e96b-4b90-a6d1-a725703eb57d","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Lemondott_a_lengyel_kulugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:26","title":"Lemondott a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, valamint Antal Dénes és Márkus Balázs alapítottak","shortLead":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank...","id":"202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64697e-52c2-4c8f-94a1-647a0936f245","keywords":null,"link":"/360/202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:30","title":"Mozgolódnak a Matolcsy köpönyegéből előbújt bankárok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","shortLead":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","id":"20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cd282-8f21-4735-91f1-2ebd97691cde","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:28","title":"Fehérorosz külügyminiszter: szükségesek a változások, de nem forradalom árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]