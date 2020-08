Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai feladatokat is képes lesz megoldani.","shortLead":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai...","id":"20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351087ad-c2da-4b5f-b216-b2e28c2bf446","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:03","title":"Instant megoldja majd a matekpéldákat a Google Lens alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Evo Morales elleni újabb ügyet a kormány kezdeményezte.","shortLead":"Az Evo Morales elleni újabb ügyet a kormány kezdeményezte.","id":"20200821_Pedofil_kapcsolat_miatt_jelentettek_fel_a_volt_boliviai_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e47c9-7f05-452a-b7a9-7b44a17d1567","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Pedofil_kapcsolat_miatt_jelentettek_fel_a_volt_boliviai_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:18","title":"Pedofil kapcsolat miatt jelentették fel a volt bolíviai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","id":"20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66f740c-e599-46e5-98a5-03a6f32ca6c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:42","title":"Berlinben kezelik tovább Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában könnyedén legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.","shortLead":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután...","id":"20200821_Fucsovics_a_fotablan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518386-4785-4968-a9f2-9debed4519bc","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Fucsovics_a_fotablan","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:56","title":"Fucsovics a főtáblán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1701e2be-6670-4198-9623-2fead7f39e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton országszerte meleg lesz, vasárnap viszont több helyen előfordul majd záporeső és zivatar.","shortLead":"Szombaton országszerte meleg lesz, vasárnap viszont több helyen előfordul majd záporeső és zivatar.","id":"20200822_idojaras_hidegfront_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1701e2be-6670-4198-9623-2fead7f39e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1ce022-546b-4b81-8a38-36febbd9ccb0","keywords":null,"link":"/elet/20200822_idojaras_hidegfront_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:51","title":"Élvezze ki a jó időt, már közeledik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","shortLead":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","id":"20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c7e7d0-9e21-4d51-afd6-42fadbd92841","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:24","title":"Erdogan nem áll le: a Hagia Sophia után egy másik isztambuli múzeum is mecset lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]