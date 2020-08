Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történteket állítólag tétlenül nézték végig a biztonságiak.","shortLead":"A történteket állítólag tétlenül nézték végig a biztonságiak.","id":"20200823_verekedes_dagaly_strand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fba1f9-747b-41d7-9cef-fced8dfe5946","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_verekedes_dagaly_strand","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:49","title":"Ököllel estek egy nőnek, majd verekedés tört ki a Dagály strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","shortLead":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","id":"20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af6e0d-7980-4ac9-b613-93caf88d9458","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:57","title":"Szexmentesen forgatnák a brit filmeket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","shortLead":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","id":"20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95901bf-7239-4afb-9bc7-33de23b83079","keywords":null,"link":"/elet/20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Forgács Gábor: Most úgy tűnik, hogy még legalább öt évig élhetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7de0c72-4015-4c27-97ec-09f5be8463a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen nehéz és ekkora méretű dömpert nem lehet egyszerű rávenni ilyen látványos mozgásra.

","shortLead":"Egy ilyen nehéz és ekkora méretű dömpert nem lehet egyszerű rávenni ilyen látványos mozgásra.

","id":"20200824_igy_lehet_driftelni_egy_40_tonnas_jarmuvel__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7de0c72-4015-4c27-97ec-09f5be8463a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341244ab-404a-4117-bb13-f896c3f5a77d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_igy_lehet_driftelni_egy_40_tonnas_jarmuvel__video","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:21","title":"Így lehet driftelni egy 40 tonnás járművel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","id":"20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c30e89-8ebb-438c-a244-3a9fe848629e","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"Fucsovics legyőzte Dimitrovot, nyolcaddöntős New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","shortLead":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","id":"20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1614-23fb-4bdf-b78b-2f7cbc37fd7d","keywords":null,"link":"/elet/20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:44","title":"A Buckingham-palota helyett a Windsor-kastélyba költözik II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont annyival kevesebben haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, hogy majdnem a tavaly ilyenkori felére esett a természetes fogyás.","shortLead":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont...","id":"20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815c7cc4-c7a1-4cd3-abc6-a8884b53970c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:31","title":"Hónapok óta zuhan a halálozások száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]