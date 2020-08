Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","shortLead":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","id":"20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb264745-6945-4d05-a345-f1375a4f4b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:53","title":"Fehér ruhás nők tüntettek a fehérorosz nagykövetség előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza a trófeát ma este Lisszabonból?","shortLead":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza...","id":"20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e6a67-c4b9-493b-a847-4a302c33917f","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:15","title":"Ki nyeri ma este a Bajnokok Ligáját? - Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","shortLead":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","id":"20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1bbc13-32a5-47b2-bc5c-38c918451ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:35","title":"Három férfi társelnök-jelölt van az MSZP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3","c_author":"Kurcz Béla","category":"360","description":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. Fia, aki akkor 4 éves volt, már ismert rendező-operatőrként 1990-ben elkészített egy több órás dokumentumfilm-sorozatot a honvéd vezérkar lefejezéséről, de azt máig nem mutatták be a televíziók. A hvg360-nak adott interjújában ifjabb Sólyom László a filmeposza mellett beszél arról is, miért merült mára feledésbe az egykori ludovikás tisztikar tragédiája.","shortLead":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot...","id":"20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d720399-2169-456b-a008-d17a75c9cce4","keywords":null,"link":"/360/20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:00","title":"Harminc éve őrzi kivégzett apjáról készített filmjét a tábornok fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa6a2ef-732e-4863-874f-b345b48197b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford Mondeo és az Opel Insignia legfőbb riválisa, melyet már Csehországban fognak gyártani. ","shortLead":"Érkezőben a Ford Mondeo és az Opel Insignia legfőbb riválisa, melyet már Csehországban fognak gyártani. ","id":"20200825_jon_a_teljesen_uj_vw_passat_tisztan_elektromos_valtozatban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daa6a2ef-732e-4863-874f-b345b48197b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c4c2c4-ea60-43dc-9f51-6aadbddee1ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_jon_a_teljesen_uj_vw_passat_tisztan_elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:59","title":"Jön a teljesen új VW Passat, tisztán elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra végeztek a feketedobozok adatainak elemzésével, így jutottak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésekhez.","shortLead":"Mostanra végeztek a feketedobozok adatainak elemzésével, így jutottak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésekhez.","id":"20200823_Az_elso_talalat_utan_meg_eletben_voltak_az_utasok_a_januarban_lelott_ukran_utasszalliton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6576ad5d-e04d-4799-9046-2ee61253077e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Az_elso_talalat_utan_meg_eletben_voltak_az_utasok_a_januarban_lelott_ukran_utasszalliton","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:14","title":"Az első találat után még életben voltak az utasok a januárban lelőtt ukrán utasszállítón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják átálltak az online regisztrációra.","shortLead":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják átálltak az online regisztrációra.","id":"20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf1ba14-641d-4256-9979-e446ebf21d94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:36","title":"Mostantól csak online lehet vizsgára jelenteni a behozott autókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt szerette volna, hogy a menedzsere legyen a gyámja. A bíróság nem hagyta.","shortLead":"Az énekes azt szerette volna, hogy a menedzsere legyen a gyámja. A bíróság nem hagyta.","id":"20200824_Britney_Spears_gyamsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34759567-82b9-48e2-a2b6-e7ef89de431e","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Britney_Spears_gyamsag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:38","title":"Britney Spears az apja gyámsága alatt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]