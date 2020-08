Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd elhajtott a tetemével. A bíróság szerint helyesen járt el, mert a vadállományt védte.","shortLead":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd...","id":"20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09f7dcb-fbda-4132-9c5e-31cb7dc290a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:27","title":"Felmentették a francia nő kutyáját agyonlövő vadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások, hogy rendőrök többször hátba lőttek egy fekete férfit.","shortLead":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások...","id":"20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92687f0-1934-4762-b1e9-b0c36629fdce","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:45","title":"Bevetették a Nemzeti Gárdát a wisconsini tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak, ritkábban jár a 2-es villamos és több troli is.","shortLead":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak...","id":"20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ecaaf-1c1a-4b0e-bf76-4d8680ea32e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:05","title":"Áramellátási hiba miatt őrülhet meg Budapest közlekedése szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai, területei vannak ezen befektetési formáknak. ","shortLead":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai...","id":"20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db820c63-7314-4c33-beff-0ab7450d3cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:55","title":"Mi a különbség a zöld, az etikus és a fenntartható befektetés között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]