Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hátba lőtt Jacob Blake deréktól lefelé megbénult, az orvosok azonban bíznak a javulásban.","shortLead":"A hátba lőtt Jacob Blake deréktól lefelé megbénult, az orvosok azonban bíznak a javulásban.","id":"20200828_Trump_erositest_kuld_Wisconsinba_noveltek_a_Nemzeti_Garda_letszamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12a63da-2769-461e-af09-6f020c5f0535","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_Trump_erositest_kuld_Wisconsinba_noveltek_a_Nemzeti_Garda_letszamat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:38","title":"Trump erősítést küld Wisconsinba, növelték a Nemzeti Gárda létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Ahogy a bértámogatások vagy a honvédség, a közmunka sem bizonyult csodafegyvernek a munkanélküliség ellen. A járvány megjelenése óta összesen 112 ezerrel lett több munkanélküli, alig 10 százalékuk állt újra munkába a járványban.","shortLead":"Ahogy a bértámogatások vagy a honvédség, a közmunka sem bizonyult csodafegyvernek a munkanélküliség ellen. A járvány...","id":"20200829_munkanelkuliseg_kozfoglalkoztatas_bertamogatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccefaa-83c1-4fbd-bfb9-8f12d6bf5a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_munkanelkuliseg_kozfoglalkoztatas_bertamogatas_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:00","title":"Hiába ígérte Orbán, a közmunka sem megoldás a munkanélküliségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jérome Bonduelle Lille-ben biciklizett, amikor elütötte egy autó.","shortLead":"Jérome Bonduelle Lille-ben biciklizett, amikor elütötte egy autó.","id":"20200829_Meghalt_Bonduelle_elnok_Jerome_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f62351-9318-48a5-9236-da5502b8b105","keywords":null,"link":"/kkv/20200829_Meghalt_Bonduelle_elnok_Jerome_","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:21","title":"Kerékpárbalesetben meghalt a Bonduelle elnökének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.","shortLead":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne...","id":"20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb960f-efb7-4dab-9501-ae3781265e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:30","title":"A kormánypropagandában Szijjártó-ügy nincs, csak Szijjártót gyalázók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805e6e56-fd98-4050-9e26-205ce1184f35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem találtak fertőzöttet az intézményekben, de a növekvő esetszámok miatt indokolt a korlátozás.","shortLead":"Nem találtak fertőzöttet az intézményekben, de a növekvő esetszámok miatt indokolt a korlátozás.","id":"20200828_Fovaros_fenntartas_idosotthon_szigoritasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805e6e56-fd98-4050-9e26-205ce1184f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d231ea4-2a5b-470d-a826-ba89ff74276a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Fovaros_fenntartas_idosotthon_szigoritasokat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:36","title":"Újabb három fővárosi fenntartású idősotthonban vezetnek be szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","id":"20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824c3003-4fea-451e-a2e4-29009b684f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:21","title":"Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"Nagy Iván László","category":"tudomany","description":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel párhuzamosan a tesztelés is csúcsokat dönt, közel kétszer annyit végeznek el, mint tavasszal. Magyarország Európában továbbra is kiemelkedően biztonságosnak számít, van olyan adat, amiben az egész EU-t verjük.","shortLead":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel...","id":"20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbdb21-1bcb-4002-9d6a-e5f2c6a225c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:15","title":"A koronavírus-járvány számokban: van, amiben Magyarország egész Európát lenyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","shortLead":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","id":"20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f910e11-2106-4658-8616-3ca42e7a5590","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:49","title":"Idővel csökkenő immunitást okozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]