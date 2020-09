Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Eddig nem ismert oldalát mutatta meg a Vénusz. Megosztja a tudósokat az új felfedezés, amely élet nyomait sejteti a bolygón.","shortLead":"Eddig nem ismert oldalát mutatta meg a Vénusz. Megosztja a tudósokat az új felfedezés, amely élet nyomait sejteti...","id":"202039__foszfin_avenuszon__sokismeretlenes_egyenlet__foldi_pokol__joszomszedi_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e2b9a2-4da1-45e8-b1e1-625e56742fca","keywords":null,"link":"/360/202039__foszfin_avenuszon__sokismeretlenes_egyenlet__foldi_pokol__joszomszedi_viszony","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:15","title":"Egy új remény: Mivel kecsegtet a Vénusz friss szenzációja? Lehet ott élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó Eleonóra, a cég diverzitásért felelős európai vezetője szerint elsősorban a cégeken múlik, hogy milyen munkakörülményeket és légkört biztosítanak akár a nőknek, akár a valamilyen kisebbséghez tartozó munkavállalóknak. ","shortLead":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó...","id":"20200927_mckinsey_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9993e-001e-459f-af6d-19378df6c092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_mckinsey_egyenloseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:00","title":"A koronavírus-járvány a női dolgozókra ütött jóval nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan produkciót ad elő, ami még a legszigorúbb tekintetű háziasszonyok és háziférfiak arcára is mosolyt csal.","shortLead":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan...","id":"20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62fed5-4ce4-404c-8a93-d66bdcabab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:00","title":"Nem űrfegyver, csak egy szupermodern porszívó: teszten a Dyson újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt ismét a munkahelyek védelmére kell helyezni.","shortLead":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon...","id":"20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ede8ad5-2374-4fe8-9d89-6af61b176131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:23","title":"Hamarosan új tervvel áll elő az MNB: több bértámogatást és adókedvezményt akarnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meggondolandó, érdemes-e kifizetni a két tesztért 39 ezer forintot.","shortLead":"Meggondolandó, érdemes-e kifizetni a két tesztért 39 ezer forintot.","id":"20200927_teszt_karanten_labor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6727ace-99f1-460a-b51a-5afc0bb623d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_teszt_karanten_labor","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:24","title":"Csak egy-két napot nyerhetnek a két teszttel a karanténosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f70e4-0625-41ff-8568-12dc5439777d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ezúttal saját születésnapja alkalmából készíttetett különleges grafikát keresője főoldalára.","shortLead":"A Google ezúttal saját születésnapja alkalmából készíttetett különleges grafikát keresője főoldalára.","id":"20200927_google_22_szuletesnap_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932f70e4-0625-41ff-8568-12dc5439777d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028846da-adc1-4144-a34d-c24b5dd5487f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_google_22_szuletesnap_doodle","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:03","title":"Ma van a Google 22. születésnapja, bár kicsit zavaros a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A maszkellenesek, a vírustagadók és oltásellenesek után egy újabb tudománytalan csapat köszörüli egyre hangosabban a torkát. Szerintük","shortLead":"A maszkellenesek, a vírustagadók és oltásellenesek után egy újabb tudománytalan csapat köszörüli egyre hangosabban...","id":"20200928_kihalasi_esemeny_virusellenesek_oltasellenesek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_allatfajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44816956-f1f7-4210-83df-1875bbed1dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_kihalasi_esemeny_virusellenesek_oltasellenesek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_allatfajok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:03","title":"A vírustagadás már lejárt lemez, most jönnek a kihalástagadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","shortLead":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","id":"20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840b092-dc78-44e1-931b-98dd62f222c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:50","title":"Orbán: Jövőre meg kell emelni a közmunkások bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]