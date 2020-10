Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr egy kerekegyházi építkezésen. Aztán kiderült, hogy a NAV-igazolványa hamisítvány, az építkezés vezetőjétől pedig kenőpénzt kért.","shortLead":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr...","id":"20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60dfeb-0c91-4315-b145-386213b5b28d","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:21","title":"Megbírságolta egy férfi egy építkezés munkásait, majd kiderült, hogy hamisította a NAV-igazolványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","shortLead":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","id":"20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42c95a-9fc7-45a7-a47e-23673c3e9244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:42","title":"Több mint egy hónapig fennakadások lesznek a belvárosban a 3-as metró felújítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek, zászlóshajókról viszont nem beszélhetünk.","shortLead":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek...","id":"20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca93c0-47f7-408d-a48e-a88de79de93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","timestamp":"2020. október. 01. 07:03","title":"Megjöttek a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","shortLead":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","id":"20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8cf21-3fc2-44f0-b390-e27776ea4adc","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:56","title":"Donald Trump családja nem tudta vagy nem akarta maszkban végigülni az elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai kötelező bezárását.","shortLead":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai...","id":"202039_bezar_abazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e66989e-3501-43d9-815d-2cc224c2b553","keywords":null,"link":"/360/202039_bezar_abazar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:00","title":"Nem ördögtől való, de sokan nem fogják túlélni a kocsmazárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","shortLead":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","id":"20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462a85e-2e3b-4f6c-9dc8-f045a63d47d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:08","title":"Tőzsdére megy a BTS dél-koreai K-pop-bandát menedzselő vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","shortLead":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","id":"20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e44ed6d-84a8-4b5f-993b-1e803bf02432","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:39","title":"Akciós zöldséget árul a Fidesz Tiszaújvárosban, ahol a jövő hétvégén választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]