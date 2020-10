Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e104f7-6e1c-4a2c-8c32-b5191c0cc255","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országának lakója egyáltalán nem rendelkezik lakcímmel, vagy amit használ, az nem elég pontos. E két problémán hivatottak segíteni a Google plusz kódjai (Plus Codes), melyek végre a szélesebb kör számára is elérhetők.","shortLead":"A világ sok országának lakója egyáltalán nem rendelkezik lakcímmel, vagy amit használ, az nem elég pontos. E két...","id":"20200930_cimek_plus_codes_google_koordinata_terkep_navigacio_gps_tajekozodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e104f7-6e1c-4a2c-8c32-b5191c0cc255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8155f8-f474-4923-b89f-d2ae46a1547b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_cimek_plus_codes_google_koordinata_terkep_navigacio_gps_tajekozodas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:03","title":"Új címrendszert talált ki a Google, könnyebb megtalálni vele a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta, neki már eddig is 5G-s iPhone-ja volt.","shortLead":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta...","id":"20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df32cd49-9584-4a34-94ee-a0388e495d6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","timestamp":"2020. október. 01. 09:33","title":"Felmérés mutatja: nem hozza lázba az Apple-rajongókat az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta svájci készítőitől.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta...","id":"20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a83f1-8710-41bd-8575-9436c05462a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","timestamp":"2020. október. 01. 10:03","title":"Új sört talált ki a mesterséges intelligencia, és azt mondják, finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel, a balesetben ketten meghaltak. Ezenkívül örökre eltiltották az autóvezetéstől. A Citroen sofőrjét is 1 év 10 hónap fogházra ítélték, de az ő büntetését 3 évre felfüggesztették. Az ügyészség és M. Richárd is fellebbezne, így az ítélet nem jogerős. M. Richárd bűnügyi felügyeletét szerdán megszüntették és noha az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, a bíró ezt nem látta indokoltnak.","shortLead":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel...","id":"20200930_m_richard_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0991d-02cf-4c68-9612-b258c94e82b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_m_richard_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:16","title":"Négy év fogházat kapott M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]