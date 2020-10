Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. A sajtószabadságot pedig több irányból fenyegetik kormányzati lépések. Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. 2020. szeptember. 30. 12:55 Igazságszolgáltatás, sajtó, korrupció – itt sérül Brüsszel szerint a jogállamiság Magyarországon Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést tulajdonítottak, miszerint pénzügyileg ki akarja éheztetni Magyarországot és Lengyelországot. Kiderült, hogy a kérdéses interjúban ez nem hangzott el, félrefordították a német szociáldemokrata politikus szavait, amiért az érintett újság elnézést is kért. 2020. október. 02. 09:55 Nem a magyarokat, csak Orbánt akarja kiéheztetni az Európai Parlament alelnöke A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét. A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. 2020. szeptember. 30. 17:00 Köves Slomó: Az "ellenséges légkör" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH Közel 7 milliárd forintos árbevétellel zárta az első félévet az OTT-ONE Nyrt. A magyar kormány korábban rajtuk keresztül szerzett lélegeztetőgépeket Kínából. A magyar kormány korábban rajtuk keresztül szerzett lélegeztetőgépeket Kínából. 2020. szeptember. 30. 18:14 Megérte a lélegeztetőgép-biznisz, története legjobb eredményét produkálta a magyar informatikai cég Orbán Balázs még azelőtt beszélt erről, hogy kiderült, péntekre több mint 1300 igazolt fertőzöttet találtak, 17 ember pedig elhunyt. 2020. október. 02. 10:48 Riogatásnak nevezte a miniszterhelyettes Jakab Ferenc virológus mondatait A Kaliforniai Egyetem kutatói által vezetett tudóscsoportnak sikerült pontosan megmérnie, hogy mennyi anyag van a világegyetemben: az univerzum 31 százalékát alkotja anyag, a maradék sötét energia. 2020. október. 01. 10:33 Csillagászoknak sikerült megmérniük, mennyi anyag van a világegyetemben