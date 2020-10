Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A nő belehalt a sérülésekbe.","id":"20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52109f8-1b4e-4438-8e27-e7493a9393d3","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","timestamp":"2020. október. 02. 09:46","title":"Élő adásban gyújtotta fel a volt férje az egyik legnépszerűbb kínai vloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc89b5-1282-4441-8690-104a2b03ecf0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Iszonyatosan túlárazottak a közbeszerzések a Hegyvidéken – állítja a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, aki tavaly ősz óta a XII. kerület önkormányzati képviselője is. Kovács több konkrét esetet is említ, közte egy 100 méteres utat, ami 60 millióból épült, miközben egy ugyanekkora szakaszt 2 millióért csináltattak meg a lakók. De mit tehet ő a hasonló esetekben? – erről is vall M. Kiss Csabának.","shortLead":"Iszonyatosan túlárazottak a közbeszerzések a Hegyvidéken – állítja a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, aki tavaly ősz óta...","id":"20201002_Kovacs_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cc89b5-1282-4441-8690-104a2b03ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674930a0-9af6-487d-bbb9-5c5583f26bd3","keywords":null,"link":"/360/20201002_Kovacs_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 02. 17:00","title":"\"Vicceseket akartam mondani, aztán korrupciófeltárogatás lett\" – Kovács Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális fordulatot vehet a magyarországi koronavírus-járvány.","shortLead":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális...","id":"20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8030277-9ee2-4cf1-979b-b6fd57689b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 20:50","title":"Covid-katasztrófát jósolnak Magyarországon amerikai járványmodellezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk arról, hol tart most a társadalom, a gazdaság és a környezet – és hogy milyen úton kellene továbblépni. ","shortLead":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk...","id":"20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60111431-9120-4253-a688-827c2da8d202","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Zöld Újratervezés: Merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","shortLead":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","id":"20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c39a-ca6b-4bab-b90a-06b02445ba5f","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","timestamp":"2020. október. 02. 09:24","title":"Lehetnek nézők a Fradi BL-meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj magyarországi ára pénteken emelkedik.","shortLead":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj...","id":"20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c129415e-fca8-49e6-8fc2-d93721ec7212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Több mint 5 százalékkal esett a kőolaj ára egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","shortLead":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","id":"20201002_Torlodas_M7es_Mos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a33ff-95fc-4741-9b1b-dc68f32b60f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Torlodas_M7es_Mos","timestamp":"2020. október. 02. 08:15","title":"Nagy a dugó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]