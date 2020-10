Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben egyre nagyobb a nyomás a tervezett jogállami mechanizmus meggyengítésére, nehogy a magyarok és lengyelek megvétózzák az uniós gazdasági mentőcsomagot, a brit üzleti lap szerint Brüsszelnek pont most kellene végre megálljt parancsolnia a két ország tekintélyelvű vezetőinek.","shortLead":"Miközben egyre nagyobb a nyomás a tervezett jogállami mechanizmus meggyengítésére, nehogy a magyarok és lengyelek...","id":"20201003_Financial_Times_Itt_az_ideje_hogy_az_EU_megfekezze_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752b96fe-e79a-47c2-9901-9f4395aba8b9","keywords":null,"link":"/360/20201003_Financial_Times_Itt_az_ideje_hogy_az_EU_megfekezze_Orbant","timestamp":"2020. október. 03. 09:00","title":"Financial Times: Itt az ideje, hogy az EU megfékezze Orbánt és Kaczynskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6a22-7287-4f54-a44f-74e385ec1710","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2020. október. 03. 14:43","title":"Szijjártó szerint szégyen, hogy Salvinit bíróság elé állítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","shortLead":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","id":"20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beac4e3-5881-4f48-af8f-b3174359942c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","timestamp":"2020. október. 04. 12:10","title":"Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","shortLead":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","id":"20201003_tao_golden_retriever_vak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36858b8-0fb4-4fc6-81a3-47b0cc8b32ad","keywords":null,"link":"/elet/20201003_tao_golden_retriever_vak","timestamp":"2020. október. 03. 13:36","title":"Saját vakvezetőkutyát kapott a látássérült golden retriever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

","shortLead":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország...","id":"20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398a47d-3980-4b87-af2c-81c98189cebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 03. 21:10","title":"Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rengeteg állatot tartott nagyon rossz körülmények közt.","shortLead":"Rengeteg állatot tartott nagyon rossz körülmények közt.","id":"20201002_nograd_megye_allatorvos_allatkinzas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2642452-059f-4c10-8eac-7dcb048df12d","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_nograd_megye_allatorvos_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. október. 02. 21:55","title":"Állatkínzás miatt emeltek vádat egy volt állatorvos ellen Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk második részében a britek jolly felfogását mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201002_Boldogsagatlasz_tornazd_fel_a_jolly_szinted","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01a9d10-6957-4518-a7f7-c5549491a109","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201002_Boldogsagatlasz_tornazd_fel_a_jolly_szinted","timestamp":"2020. október. 02. 19:18","title":"Boldogságatlasz 2. rész: Így tornázd fel a jolly-szinted!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer akár 140 évet is kaphat.","shortLead":"A producer akár 140 évet is kaphat.","id":"20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed413-e22e-4aad-9e86-d313fcc7cfb4","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"Újabb hat esetben vádolják szexuális visszaéléssel Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]