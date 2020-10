Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire drága volna a kárenyhítés. Olyan számok jöttek ki, amelyekkel inkább a csillagászok szoktak foglalkozni, de egy pozitívum azért van: legalább arra van esély, ha visszafogjuk a károsanyag-kibocsátást, hogy az évszázad közepe után ne romoljon rettenetesen a helyzet még tovább.","shortLead":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire...","id":"20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9238-2b9c-4ba2-a5aa-3fb509da2ab0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","timestamp":"2020. október. 06. 12:16","title":"A magyar GDP 29-szeresét költhetik el a klímaváltozás kárenyhítésére 2100-ban, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat, hogy a fojtogató bizonytalanság ugyan sokkos élmény, de inspiráló is egyben. Péterfy Borit nemcsak az új albumról, hanem az elmélyülés lehetőségeiről, az SZFE körüli botrányról és a raktárkoncert-sorozatról is kérdeztük.","shortLead":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat...","id":"20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f335fc9a-4298-4f96-8acf-b067eb4abd7f","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","timestamp":"2020. október. 06. 20:00","title":"Péterfy Bori: Gyűlöletre és félelemre a legkönnyebb buzdítani az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230704c0-e183-4511-b290-3a041aa6687a","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","timestamp":"2020. október. 06. 15:46","title":"Elődöntőben Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és hatalmaskodás” ellen.","shortLead":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és...","id":"20201006_ceu_reakciok_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6663c3-d127-40a7-a7de-0e81a81b2a26","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_reakciok_varga_judit","timestamp":"2020. október. 06. 15:43","title":"Csak a szokásos szófordulatokra futotta a pártoktól CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875","c_author":"Kunetz Zsombor","category":"itthon","description":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat ellenére ebbe semmi beleszólásuk sem volt. Ugyanakkor remek bűnbak válhat belőlük – írja véleménycikkében a szakorvos, egészségügyi elemző.","shortLead":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat...","id":"20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b0ffbe-1bda-4812-b03a-0c4ec35aa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Kunetz Zsombor: Orbán mesterterve és az átvert orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","shortLead":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","id":"20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0211e-1adb-4ec8-b2ad-1cd51f6ba144","keywords":null,"link":"/elet/20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 07. 11:23","title":"A Fehér Ház lényegében tárt karokkal fogadta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]